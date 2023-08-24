Какие области в Казахстане лидируют по наличию детских садов

В Казахстане посчитали количество дошкольных учреждений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

"В 2022 году число дошкольных организаций составило 11 104, что на 2,1% больше, чем годом ранее (2021 – 10 871). Из них: 4638 – в городской местности (+237) 6466 – в сельской местности. По форме собственности из них 5 681 – государственные (51,2%), 5423 – частные (48,8%).

По количеству дошкольных организаций лидирует Туркестанская область – 1369 ед. В тройку лидирующих регионов также вошли Алматинская область – 1142 и город Алматы – 899", - говорится в сообщении.