Какие области в Казахстане лидируют по наличию детских садов
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В Казахстане посчитали количество дошкольных учреждений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
"В 2022 году число дошкольных организаций составило 11 104, что на 2,1% больше, чем годом ранее (2021 – 10 871). Из них: 4638 – в городской местности (+237) 6466 – в сельской местности. По форме собственности из них 5 681 – государственные (51,2%), 5423 – частные (48,8%).
По количеству дошкольных организаций лидирует Туркестанская область – 1369 ед. В тройку лидирующих регионов также вошли Алматинская область – 1142 и город Алматы – 899", - говорится в сообщении.
По данным бюронацстатистики, в первом квартале текущего года объём услуг в области дошкольного воспитания и обучения в РК составил 182,8 млрд тг — на 21,3% больше, чем годом ранее (в I кв. 2021 гг – 150,6 млрд тг).
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