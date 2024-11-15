Какие новые заводы и фабрики запустили в Казахстане в 2024 году

Создано более 3 тыс рабочих мест

В 2024 году Казахстан демонстрирует активное развитие промышленных мощностей. В республике открылись 56 новых промышленных предприятий с общими инвестициями порядка 283,1 миллиардов тенге. Создано около 3,8 тысяч постоянных рабочих мест. Корреспондент BaigeNews.kz провёл обзор наиболее значимых проектов, запущенных в этом году.

Одним из наиболее заметных событий стало открытие в мае высокотехнологичного завода по производству готовых полуфабрикатов ТОО "IL-TOV" в Косшы Акмолинской области. Этот завод стал первым в Казахстане и регионе Центральной Азии подобным предприятием. Его запуск был осуществлён при поддержке АО "Qazaqstan Investment Corporation". Продуктовая линейка включает в себя котлеты, шницели, митболы, стрипсы и наггетсы, которые полностью готовы к употреблению и подвергнуты шоковой заморозке. Завод использует продукцию ТОО "Макинская птицефабрика", также профинансированную АО "Qazaqstan Investment Corporation". Открытие завода позволило создать 90 новых рабочих мест, преимущественно для жителей Косшы, а производственная мощность составляет 3 346 тонн продукции в год. В будущем планируется увеличение мощностей до 10-12 тысяч тонн, что позволит достигнуть почти полного импортозамещения.

Следующим впечатляющим проектом стало открытие чугунолитейного завода ТОО "KamLitKZ" в индустриальной зоне Костаная. Завод имеет мощность 45 тысяч тонн литья, 74 тысячи редукторов и 96 мостов в год. Реализация проекта стоимостью 78,2 миллиарда тенге обеспечила 500 новых рабочих мест с перспективой увеличения до 1100 рабочих мест при достижении полной мощности. Это уникальное производство, так как литые мосты сейчас не производятся нигде в мире. Завод планирует выпустить 2 400 изделий в этом году, а общая мощность обеспечивает выпуск до 164 тысяч высокотехнологичных чугунных изделий для грузовой и легковой техники.

Также в 2024 году в Казахстане начал серийное производство первый шинный завод KamaTyresKZ, расположенный в Сарани. В июне произведены первые партии летних шин для легковых автомобилей, а в июле состоялись отгрузки в дилерские центры Казахстана и шинные центры России. Ожидается, что завод будет выпускать до трёх миллионов шин для легковых автомобилей и 500 тысяч шин для грузовых машин ежегодно.

В августе в Костанае открылся арматурно-изоляторный завод, производящий стеклянные, полимерные и фарфоровые изоляторы, а также линейную арматуру. Это предприятие стало ведущим в своей отрасли на внутреннем и внешнем рынках, добавляя уникальности казахстанскому производству.

Не осталась в стороне и компания Coca-Cola. Она открыла свой третий завод в Шымкенте в дополнение к двум уже имеющимся в Астане и Береке. Инвестиции в проект составили около 27 миллиардов тенге.

27 сентября в Шымкенте в индустриальной зоне "Жулдыз" запущен завод по производству керамогранита "WAN SHENG CERAMIC", который станет одним из крупнейших проектов строительной отрасли Центральной Азии. Стоимость проекта составляет 25,5 миллиарда тенге, а открытие обеспечит 350 рабочих мест, с планами удвоить производственные мощности и создать дополнительные рабочие места в будущем.

Среди новых объектов следует отметить завод по производству фиброцементных плит в Семее, начавший свою работу в конце сентября. Это предприятие обеспечит производство до двух миллионов квадратных метров фиброцементных плит в год. Завод отвечает международным стандартам и использует отечественные сырьевые компоненты. Открытие завода дало более 100 новых рабочих мест.

В преддверии Дня Республики Казахстан в Петропавловске был открыт завод по глубокой переработке древесины. Реализовать проект, стоимостью 8 миллиарда тенге помогла государственная поддержка: ⁠ТОО получило кредит в банке второго уровня. На заводе трудоустроено 300 человек. Предприятие выпускает ламинированную фанеру и ДСП с полным циклом переработки, продукция уже поставляется в страны Европы.

Не менее важным событием стало открытие нового завода по производству мультимедийных систем для автомобилей в Алматы. Завод Kazakhstan Mobility Engineering станет частью крупного технопарка по производству автокомпонентов. Этот проект направлен на поддержку казахстанского автопрома и локализацию производства.

1 ноября 2024 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области открыт завод по переработке вольфрама стоимостью 300 миллионов долларов. Реализованный казахстанской компанией "Арал Кеген" в сотрудничестве с международными партнерами, этот завод соответствует международным экологическим стандартам и рассчитан на переработку до 3,3 миллиона тонн руды в год. Ожидается, что он создаст до одной тысячи постоянных рабочих мест.

В этом году российская компания "Технониколь" открыла завод по выпуску теплоизоляционных материалов в индустриальной зоне "Кайрат" в Алматинской области. В проект инвестировано около 20 миллионов долларов. Здесь будут производиться плиты XPS для утепления полов, фундамента, кровли и фасадов.

В Жетысуском районе Алматы начал работу завод по производству литого модифицированного бетона "ЛМБ 2022". Технологии, используемые на этом предприятии, позволяют заполнять конструкции сложной архитектурной формы. Такой бетон может быть использован как при строительстве монолитных сооружений, так и для изготовления изделий. Новый завод в ближайший год создаст более 100 рабочих мест. В дальнейшем он планирует выйти на производственную мощность в 100 тысяч кубических метров товарного бетона в год.

Таким образом, несмотря на то, что до конца 2024 года есть ещё полтора месяца, он уже ознаменовался значительным ростом промышленности Казахстана. Но это далеко не все проекты, запланированные на 2024 год. Согласно данным Министерства промышленности и строительства, Казахстан на пороге значительного промышленного роста, с планами на 2024 год по введению 180 новых проектов и созданию 14,9 тысяч рабочих мест.

Такие показатели свидетельствуют о позитивной динамике в экономике, что обнадеживает как инвесторов, так и местных производителей.

Поддержка есть, но её недостаточно

В НПП "Атамекен" отмечают, что в настоящее время со стороны государства осуществляется определенная поддержка промышленных предприятий в различных направлениях, например, в рамках субсидирования, возмещения части затрат, предоставления промышленных грантов.

"Участники свободных экономических зон и свободного склада пользуются льготами и преимуществами, такими как освобождение от налогов и пошлин, предоставление земельных участков на особых условиях, упрощенные таможенные процедуры. Расширен перечень изъятий из национального режима по государственным закупкам, включены товары различных отраслей для обеспечения приоритета отечественным производителям", - сказал директор департамента обрабатывающей промышленности Алмат Асқар.

Он добавил, что при соответствующей государственной поддержке отечественные производители должны выполнять требования по встречным обязательствам, включая создание новых рабочих мест и выплату налогов.

Представитель Нацпалаты сообщил, что в текущем году расширен перечень изъятий из национального режима по государственным закупкам. Так, по его словам, включены товары легкой, мебельной, химической, металлургической и строительной промышленности, а также товары машиностроения. Эта мера обеспечивает приоритет отечественным производителям.

Вместе с тем, в проекте нового Налогового кодекса планируется предусмотреть определенные преференции для обрабатывающей промышленности, однако текст подчеркивает необходимость дополнительных налоговых льгот.

Кроме того, в настоящее время в Мажилисе Парламента РК рассматривается законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам определения страны происхождения товаров", в рамках которого НПП "Атамекен" предлагает соответствующую методологию определения доли внутристрановой ценности для повышения уровня локализации промышленных предприятий. Однако, как подчеркнул Алмат Асқар, позиция НПП "Атамекен" в этом вопросе не учитывается.

В завершение Алмат Асқар подчеркнул, что поддержка промышленных предприятий со стороны государства в условиях сегодняшней экономической ситуации является недостаточной.

"Существуют проблемы инженерной инфраструктуры, нехватки земельных участков для новых инвестиционных проектов, изношенность основных фондов, недостаточное финансирование для обновления технологий и внедрения инноваций, нехватка испытательных лабораторий, что влияет на проверку продукции на соответствие международным стандартам, и низкий уровень локализации производства. Также остро стоит проблема нехватки квалифицированных кадров, влияющая на развитие промышленности", - сказал он.

Вместе с тем, необходимо проведение соответствующей работы со стороны уполномоченных государственных органов по разработке и мониторингу точечных отраслевых программ развития, что могло бы способствовать более целенаправленной поддержке и развитию промышленности.

Упомянутая поддержка, в виде субсидий, промышленных грантов и льгот для участников свободных экономических зон, является важным компонентом, но далеко не исчерпывающим. Проблемы инфраструктуры, нехватка земельных участков, изношенность основных фондов и недостаток финансирования для технологических обновлений становятся серьезными барьерами для реализации новых проектов.

Таким образом, для успешного промышленного роста Казахстану необходимо не только поддержание текущих инициатив, но и создание более четкой, координированной политики на уровне государственных органов, направленной на устранение существующих недостатков и улучшение инфраструктуры. Это позволит промышленным предприятиям не только выживать, но и развиваться в условиях динамичной экономической ситуации, обеспечивая тем самым рост рабочей силы и повышение уровня жизни населения.