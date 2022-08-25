Какие новые партии появятся в Казахстане, рассказал глава Минюста

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Какие новые партии появятся в Казахстане, о намеченных реформах в политической системе и новшествах, направленных на улучшение жизни простых граждан, рассказал министр юстиции Казахстана Канат Мусин на встрече с населением и общественностью в Нур-Султане, передает BaigeNews.kz.

25 августа министр юстиции провел встречу с населением и общественностью в Национальном институте интеллектуальной собственности. Там он рассказал, какие законопроекты внесут в парламент в ближайшее время

"Во-первых, проект конституционного закона, предусматривающий поправки в конституционные законы о президенте, парламенте, правительстве, о выборах, о судебной системе. Согласно этим изменениям, президент не может состоять в политических партиях, его близкие родственники не могут занимать политические должности и руководящие посты в квазигоссекторе. Сокращается число депутатов сената, назначаемых президентом с 15 до 10, пять из которых - от Ассамблеи народа Казахстана. Исключается квота АНК по назначению девяти депутатов в мажилис. Мажилис наделяется правом принятия закона, а сенат вправе одобрить принятый мажилисом закон" ,- отметил министр.

Он напомнил, что правительство наделяется компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, в частности, при кризисных ситуациях. Вводится смешанная избирательная система. Так, в мажилис 70 процентов депутатов будут избираться по партийным спискам, 30 процентов - по одномандатным округам. В маслихаты регионов – 50 процентов по спискам, 50 процентов - по одномандатным округам, а в районные маслихаты – 100 процентов по одномандатным округам. Вводится право партий и кандидатов в депутаты на осуществление агитации в социальных сетях, на допуск наблюдателей за выборами от аккредитованных общественных объединений и некоммерческих организаций.

Также определяется порядок формирования состава Высшего судебного совета и другие. По словам Мусина, минюст разработал проект конституционного закона "О конституционном суде Республики Казахстан". Третьей поправкой является разработка проекта конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".

"Готовится проект закона, которым вносятся изменения в законодательные акты, регулирующие деятельность Ассамблеи народа Казахстана, политических партий, Высшего судебного совета, органов местного государственного управления, переформатирования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, а также вопросы, связанные с правом собственности народа на землю", - сказал Мусин.

Кроме того, в разработке еще один проект закона, касающийся внесения изменений и дополнений в кодекс об административных нарушениях. На сегодняшний день все законопроекты находятся на рассмотрении правительства, в ближайшее время планируется внести их в парламент. Принятие законов запланировано до конца текущего года.

Цифровизация министерства юстиции

Мусин отметил, что все 48 государственных услуг министерства переведены в электронный формат, что намного упростило жизнь граждан.

"В мобильном приложении eGov-mobile уже доступно 37 услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния, недвижимости и юридических лиц. Министерство продолжит работу по принятию мер, направленных на упрощение жизни населения", - отметил министр юстиции.

По словам министра, исполнение судебных актов остается одной из важных сфер деятельности органов юстиции. Ежегодно растет количество документов, поступающих на принудительное исполнение. Сегодня в Казахстане работают 263 государственных и 2221 частных судебных исполнителей. Средняя нагрузка – 413 дел в месяц.

"Защита прав граждан в исполнительном производстве является одной из приоритетных задач. С принятием поправок в законодательство об исполнительном производстве усилены права заемщиков при судебной и внесудебной процедуре реализации залогового имущества. Так, недвижимое имущество не может быть продано с аукциона ниже 75 процентов от оценочной стоимости. Залогодержателям и аффилированным с ними лицам запрещено участвовать в торгах", - отметил он.

В Казахстане появятся новые партии

Мусин сообщил, что документы по формированию партий "Халық дербестігі" и "Намыс" прошли первый этап процедуры регистрации. По его словам, всего с 2019 года в министерство юстиции поданы заявки от инициативных групп на регистрацию 17 партий.

Он напомнил, что процедура регистрации партий состоит из двух этапов. Во-первых, подается уведомление о намерении создать партию. В нем должен быть список из тысячи человек. Эти данные проверяет министерство юстиции.

"В списке не должно быть умерших людей, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. По закону этим лицам запрещено вступать в партии. Несовершеннолетние дети также не включаются в указанный список. Если в ходе проверки таких лиц выявят в списке, а в составе инициативной группы будет меньше тысячи человек, то министерство возвращает документы", - добавил глава ведомства.

По его словам, в таких случаях инициативную группу можно реорганизовать, устранить недостатки и пересдать документы. Но если все документы поданы правильно, заявка переходит на второй этап.