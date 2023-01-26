Какие новые обвинения выдвигают Жанболату Мамаю

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В Алматы продолжается рассмотрение дела в отношении лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая. Подсудимому выдвинули новые обвинения, связанные с организацией массовых беспорядков во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

По данным гособвитителей, 02 января 2022 года лидер незарегистрированной партии "Демократическая партия Казахстана" Жанболат Мамай, посредством социальной сети Facebook через свои аккаунты выложил видеообращения о прохождении митинга в Жанаозене против повышения цен на газ. Мамай с целью поддержки призвал всех граждан собраться на Площади Республики в Алматы.

"Мамай Ж.М., продолжая свои действия, используя социальную напряженность в Мангистауской области, вызванную повышением цен на газ, с целью пропаганды своей партии и себя как личности, для расширения своей аудитории вместе со сподвижниками 3 января 2022 года, находясь на Площади Республики, с использованием звукоусиливающего технического средства в виде громкоговорителя выразил свою позицию по поддержке протестов в г. Жанаозен. Осуществляя задуманное, в связи с отсутствием результатов по призыву на Площадь Республики, организовал шествие по ул. Сатпаева, пр. Назарбаева и пр. Абая с призывами о присоединении жителей к митингу в поддержку жаноозеновцев. Не получив должную поддержку жителей от призывов в социальной сети, шествия в центральной части города, понимая социальную напряженность, принимая этот факт, как шанс использовать в свою пользу, принял решение об организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. ", - рассказали в прокуратуре.

4 января Мамай призвал население собраться перед ледовым дворцом "Алматы Арена".

"Воплощая свой преступный умысел, направленный на организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, с целью сбора толпы людей для совершения массовых беспорядков, около 18.30ч. перед ледовым дворцом "Алматы Арена" с использованием звукоусиливающего технического средства в виде громкоговорителя начал свое выступление с призывами собраться. Где распространил ложную информацию о том, что в Актау и в Жанаозене на момент его выступления собралось по 10 000 человек. Затем заявил, что вся Мангистауская область находится под контролем народа, и что число протестующих в Мангистауской области достигло минимум 40 000 – 50 000 человек, на площади в Атырау собралось 10 000 человек, в Уральске и Актобе - по несколько тысяч человек, что не соответствовало действительности", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Мамай организовал выступление своего сторонника, который призвал алматинцев выйти против повышения цен, заявив, что в случае волнения всего народа власть падет и что волнение народа может захватить все.

"Мамай, действуя в качестве организатора преступления, направленного на совершение массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, продолжая свои преступные действия, преследуя цель дальнейшего формирования толпы, выступая сообщил, что в Мангыстау и Атырау ждут начала протеста в Алматы и Астане. С призывами: "Алматы выходи" он призвал собрать 20 000 человек. Жители Алматы поддавшись на провокационные призывы, без соответствующего разрешения от местного исполнительного органа на проведение мирного собрания стали незаконно собираться возле ледового дворца", - рассказали в прокуратуре.

Полицейские задержали Мамая вечером 4 января, однако агрессивно настроенная толпа людей продолжала находиться на месте. В итоге произошли нападения на военнослужащих участники массовых беспорядков наносили телесные повреждения военнослужащим как с применением физического насилия путем избиения руками и ногами, так и с применением любых подручных предметов.

"В 23:00 того же дня Жанболат Мамай был освобожден из отдела полиции, действуя согласно своему преступному плану, направленному на организацию массовых беспорядков, понимая, что массовые беспорядки могут парализовать деятельность органов государственной власти и управления, привести к масштабным нарушениям общественного порядка, поставить общественную безопасность под угрозу, нанести серьезный экономический ущерб государству, обществу, желая наступления этих последствий, продолжая свои преступные действия прибыл на Площадь Республики с целью дальнейшего воздействия на настроение людей, провокации толпы на активные действия. В ночь на 5 января собравшаяся на Площади Республики толпа агрессивно настроенных людей, находясь под влиянием провокационных высказываний Мамая, пользуясь своим численным превосходством, вступили между собой в преступный сговор, направленный на нападение на административное здание акимата города Алматы, а также на оказание вооруженного сопротивления сотрудникам полиции, а также на применение в отношении двух и более представителей власти насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием дубинок, палок, арматур и камней", - сообщили в надзорном органе.

Напомним, что ещё в сентябре 2021 года, позиционируя себя лидером незарегистрированной партии Мамай, выступал перед собравшимися в количестве 200-300 человек на несанкционированном митинге, который сопровождался видео и аудиозаписью представителей средств массовой информации.

В ходе своего выступления, Мамай с целью подрыва авторитета органов власти публично выразился следующими высказываниями: "Эти сотрудники полиции предатели нации, истинные изменники своего народа, эти опозорившиеся в масках, как эти жалкие проныры, это те, которые предадут свою Родину. Завтра Китай если организует здесь концлагерь, то такие вот негодяи будут служить и той власти".

По данным прокуроров в ноябре 2021 года Мамай распространял заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микро кредитных организациях страны подать заявления о списании кредитов. Помимо этого, Мамай в своих обращениях призывал граждан выйти на митинг, обратиться к акиму города в случае отрицательного результата по списанию кредитов.

В результате распространения заведомо ложной информации об объявлении кредитной амнистии, в Агентство поступило на рассмотрение более 21 тысячи заявлений, еще более 300 человек тогда собрались у здания Агентства в Алматы.