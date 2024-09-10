Какие нормы войдут в новый Налоговый кодекс

Новый Налоговый кодекс вступит в силу в начале 2026 года. Какие в него войдут нормы рассказал на заседании правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.

Нурлан Байбазаров сообщил, что с начала 2026 года будет введен в действие новый Налоговый кодекс.

Основными его задачами станут оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей; дифференциация ставок индивидуального подоходного налога (ИПН); увеличение порога налоговой задолженности без применения мер принудительного взыскания; наложение ограничений только в пределах налоговой задолженности; предоставление рассрочки по уплате задолженности по налогам без залогового обеспечения и ряд других действенных мер.