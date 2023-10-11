Какие нормы права оспорили казахстанцы в Конституционном Суде

По обращениям граждан рассмотрена конституционность свыше 40 правовых норм, из них 8 признаны неконституционными, 16 соответствующими Конституции в данном Конституционном Судом истолковании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

В целом, свыше 4,4 тыс. обращений поступило в Конституционный Суд, из которых 4,1 тыс. возвращены заявителям в связи с несоблюдением требований по форме, содержанию и условиям обращения в орган конституционного контроля.

"Более 150 обращений находятся на предварительном рассмотрении Аппарата КС, из них 8 обращений приняты к конституционному производству, 11 обращений находятся на предварительном изучении у судей. На сегодняшний день Конституционным Судом вынесено 33 нормативных постановлений, из них по обращениям граждан – 27, от Президента – 3, от депутатов Парламента – 1, по ходатайству представителя государственного органа – 1", - говорится в сообщении.

По обращениям граждан рассмотрена конституционность свыше 40 правовых норм, из них 8 признаны неконституционными, 16 соответствующими Конституции в данном Конституционном Судом истолковании.

Нижеприведенные положения следующих нормативных правовых актов признаны не соответствующими Основному закону:

- положения пункта 2 статьи 610 Налогового кодекса о взимании 50% госпошлины при кассации "при подаче административного иска, искового заявления по таким спорам", которые приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод;

- подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона "О государственной службе РК" в части установления бессрочного запрета на поступление на государственную службу граждан, уволенных за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу;

- подпункт 3) части шестой статьи 141 Уголовно-исполнительного кодекса о запрете на длительные свидания для пожизненно заключенных в первые 10 лет лишения свободы;

- абзац пятый пункта 3 нормативного постановления Верховного Суда от 31 марта 2016 года № 2 "О практике применения судами законодательства об усыновлении (удочерении) детей", устанавливающий требование о приложении к заявлению в суд об усыновлении заключения молекулярно-генетической экспертизы;

- статью 13 Закона "О противодействии коррупции" в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

- подпункт 11) пункта 2 статьи 38 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" и подпункт 9) пункта 2 статьи 6 Закона "О правоохранительной службе" в части установления во взаимосвязи с подпунктом 8) пункта 2 статьи 26 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" бессрочного запрета на поступление на воинскую и правоохранительную службу лиц, уволенных с воинской службы за отсутствие на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд;

- первое предложение части первой статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса в части ограничения доступа осужденных к квалифицированной юридической помощи.