Какие непродовольственные расходы обнуляют наши доходы

Какие обязательные потребительские траты, нещадно съедают наши ежемесячные зарплаты?

Правильно – непродовольственные товары и услуги. Ну вот коммунальные тарифы, например… Отмашку на повышение дал, однажды, лично президент, потому как без этого коммунальное хозяйство ждёт неминуемая катастрофа. Однако, многие монополисты, похоже, услышали только то, что хотели услышать и то тут, то там платёжки за коммуналку стали казахстанцев неприятно удивлять… А про ключевую оговорку президента, про то, что никакого "шапкозакидательства" допускать нельзя, все, кажется, забыли…

Ну, а лекарства? Больная, буквально, статья непродовольственных расходов, пожалуй, для каждого казахстанца. Тем более, что цены на медикаменты, так уж у нас в стране заведено, пересматривают раз в полгода. Вот, по итогам прошлого, подорожало больше трёхсот наименований и в итоге, в целом, цены фармацевтического рынка выросли на 14%. Много? Конечно! Даже профильный министр здравоохранения — это, похоже, поняла и зимнее повышение цен заморозила… На лето отложила! Но лето уже наступило и фармацевтический рынок жадно ждёт отмашки на очередное повышение цен. Поэтому, буквально на днях, мы все сами увидим -- вырастет цена на лекарства и если, да, то на какие и на сколько…

А одежда и обувь, которую каждый из нас покупать должен, тоже ведь статья расходов, правда? Мы же всё это вынуждены покупать по "заморским" ценам – то есть, тем, которые диктует вездесущий импорт. Министр промышленности, конечно, проблему признал, но отделался тем, что долго разъяснял журналистам, как его ведомство неустанно трудиться на этом суровом рынке штанов, трусов и маек…

Или вот, взять бензин. Отдельная статья расходов, удорожание которой каждый раз не на шутку раздражает казахстанцев. И? Как у нас с этим? Весной вроде всё прошло гладко, но эта весна была необычной… Половину регионов затопило и чтобы никаких дополнительных триггеров, не дай бог, не случилось – цены на всё более-менее чувствительное для народа, контролировались с самого-самого верху. А дальше то что? Об этом, похоже, одному министру энергетики известно, который снова отчитался о планах по модернизации действующих НПЗ, чтобы удовлетворить растущий спрос. То есть, будет повышение на ГСМ или не будет – так и осталось загадкой.

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