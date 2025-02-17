В Казахстане утвердят государственную квоту на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz.

Проект постановления находится на публичном обсуждении на сайте "Открытые НПА" до 28 февраля. Разработчиком документа является министерство внутренних дел.

"Проект разработан в соответствии со статьёй 8 Закона РК "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах, их аналогах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими". Предусматривается утверждение государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2025 год, что позволяет осуществить государственное планирование в распределении подконтрольных веществ, используемых для законных целей в пределах утвержденных нормативов. Принятие постановления правительства позволит полноценно обеспечить наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами лечебные организации, предприятий производителей", - сказано в пояснительной записке.

Среди наркотических средств для юридических лиц заявлены 24 вещества, в том числе героин, кодеин, кокаин, метадон, морфин,

тебаин, этилморфин и другие.

Самая большая потребность в тримеперидине - 42432,3 грамма.

В списке потребности психотропных веществ - 51 препарат. Самые большие партии у Трамадола, Кетамина и ГОМК.

Прекурсоров в перечне 13. Наибольшая потребность в серной и соляной кислотах.