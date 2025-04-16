На пленарном заседании Мажилиса был поднят вопрос налогообложения эндаумент-фондов. Депутат Тансауле Сериков обратился к представителям Министерства национальной экономики с просьбой пояснить позицию ведомства по налоговым стимулам для вкладчиков таких фондов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы прекрасно понимаем, что без налоговых стимулов создать устойчивую и привлекательную модель эндаумент-фондов невозможно. Однако в рассматриваемом законопроекте соответствующие преференции не предусмотрены. Мы внесли поправки в проект нового Налогового кодекса, предлагая ввести налоговые вычеты на суммы, передаваемые в эндаумент-фонд. Но, к сожалению, эти предложения не были поддержаны правительством", – подчеркнул Сериков.

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев пояснил, что ранее в документе предлагались так называемые "супервычеты" в размере 300% – при условии финансирования научных разработок через эндаумент-фонды. Сейчас в новой редакции кодекса, по его словам, сохраняются льготные подходы к некоммерческим организациям, и если эндаумент-фонд создается в такой форме, то к нему могут быть применимы те же налоговые послабления.

"В рамках действующего законодательства и проекта нового кодекса предусмотрены механизмы для поддержки НКО. Если эндаумент-фонд будет зарегистрирован как некоммерческая организация, он может рассчитывать на соответствующие льготы", – заявил Дарбаев

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек также подтвердил, что определенные налоговые послабления в проекте зафиксированы.