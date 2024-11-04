Какие налогоплательщики в РК будут подлежать мониторингу ― Минфин

В Министерстве финансов РК разработали новый Перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков. Документ подготовили на предстоящие 2025-2026 годы в связи с истечением срока действия ранее утвержденного Перечня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на соответствующий проект приказа.



Обновленный Перечень включает 355 субъектов.

Так, мониторингу крупных налогоплательщиков подлежат налогоплательщики, являющиеся коммерческими организациями, за исключением государственных предприятий, имеющих наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки, при одновременном соответствии следующим условиям:

сумма стоимостных балансов фиксированных активов на конец налогового периода составляет не менее 325 000-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на конец года, в котором подлежит утверждению перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков;

численность работников составляет не менее 250 человек.



Новый Перечень будет действовать с 1 января 2025 года. Его опубликовали на портале "Открытые НПА", публичное обсуждение продлится до 15 ноября текущего года.