Какие налогоплательщики в РК будут подлежать мониторингу ― Минфин
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Министерстве финансов РК разработали новый Перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков. Документ подготовили на предстоящие 2025-2026 годы в связи с истечением срока действия ранее утвержденного Перечня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на соответствующий проект приказа.
Обновленный Перечень включает 355 субъектов.
Так, мониторингу крупных налогоплательщиков подлежат налогоплательщики, являющиеся коммерческими организациями, за исключением государственных предприятий, имеющих наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки, при одновременном соответствии следующим условиям:
- сумма стоимостных балансов фиксированных активов на конец налогового периода составляет не менее 325 000-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на конец года, в котором подлежит утверждению перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков;
- численность работников составляет не менее 250 человек.
Новый Перечень будет действовать с 1 января 2025 года. Его опубликовали на портале "Открытые НПА", публичное обсуждение продлится до 15 ноября текущего года.
Самое читаемое
- Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявлено в Астане и большинстве регионов
- Студентку арестовали после "голого протеста" в Иране
- Задержан бывший начальник следственного управления ДП Карагандинской области
- Открываю двери без ключа: сотрудники КНБ стали звёздами соцсетей
- Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело