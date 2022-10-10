Какие международные мероприятия пройдут на этой неделе в Казахстане

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На этой неделе в столице Казахстана состоится ряд международных мероприятий на высоком и высшем уровнях. Об этом рассказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает BaigeNews.kz.

Визит Эмира Катара

12 октября запланирован государственный визит Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани в Астану. Он встретится с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На переговорах состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

В рамках визита также пройдёт инвестиционный форум с участием крупных компаний двух стран. Кроме того, Эмир Катара примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Визит президента Турции

По приглашению Касым-Жомарта Токаева президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 12-13 октября совершит государственный визит в Казахстан. В рамках встречи пройдет также четвёртое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

В ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Глава Турецкой Республики примет участие в шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)

12-13 октября состоится шестой Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча в верхах будет приурочена к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана.

На мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей, организаций-партнеров, а также гости председательства. В общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций.

"Предполагается, что Саммит СВМДА станет одним из наиболее масштабных внешнеполитических событий не только в Казахстане, но и на континенте в целом в постпандемийный период. Предстоящий Саммит – главное мероприятие казахстанского председательства, которое в том числе подведет итог нашей двухлетней работы на посту председателя СВМДА", - рассказал Смадияров.

В ходе Саммита планируется принятие ряда документов и решений. Также в Астане проходит заседание Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СВМДА (10-11 октября).

Инициатива СВМДА выдвинута Казахстаном в 1992 году на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Основная цель и направление деятельности - укрепление сотрудничества путем выработки многосторонних подходов к обеспечению мира и безопасности в Азии. В течение 30 лет СВМДА реализовался как многосторонний механизм для укрепления стабильности и процветания на Азиатском континенте.

С момента образования состав СВМДА увеличился до 27 государств-членов, охватив 90 процентов Азиатского континента.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Накануне саммита СНГ 12 октября в Астане под председательством заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Участники мероприятия обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств. Планируется, что министры иностранных дел СНГ рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего Саммита СНГ, а также заседания Совета глав правительств СНГ, запланированного на 28 октября в Астане.

Заседание Совета глав СНГ

По итогам председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств 14 октября в Астане под руководством Токаева состоится Саммит глав государств стран содружества.

"В этом важном мероприятии впервые в постпандемийный период в очном режиме примут участие главы практически всех государств-участников СНГ. Так, в мероприятии ожидается присутствие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ. На Саммите не будет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии СНГ. Глава Молдовы не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика", - рассказал представитель МИДа.

Участники обсудят актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотрят и примут ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности. Главы государств утвердят очередную Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.

Также по инициативе Казахстана будет принято заявление о развитии сотрудничества в области культуры. Помимо этого, состоится подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции.

На саммите также планируется принять решение о передаче председательств в СНГ в 2023 году Кыргызской Республике и проведении очередного заседания Совета глав государств в Бишкеке.

Саммит "Центральная Азия – Россия"

14 октября в Астане состоится саммит "Центральная Азия – Россия". В ходе встречи на высшем уровне президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате.

"По итогам встречи планируется принятие Совместного заявления глав государств, в котором будут отражены актуальные вопросы регионального сотрудничества на евразийском пространстве. Также в итоговом документе будут отмечены перспективы дальнейшего взаимодействия в таких сферах как политика и безопасность, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество", - добавил Смадияров.

Визит президента Туркменистана

15 октября пройдет первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан. Состоится он в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Планируется, что главы государств обсудят политическое, торгово-экономическое, транспортно-транзитное и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также казахско-туркменское стратегическое партнерство. По итогам мероприятия планируется подписать ряд двусторонних документов.

Участие Казахстана в СМИД Организации тюркских государств

17 октября в Стамбуле заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди примет участие в неформальном заседании совета министров иностранных дел государств-членов организации тюркских государств (ОТГ).

Главы иностранных ведомств планируют рассмотреть вопросы подготовки к запланированному в ноябре в Самарканде саммиту глав государств оганизации и окончательно согласовать проекты документов, которые будут подписаны в ходе саммита.

Международная конференция в Таджикистане

18-19 октября в Душанбе состоится конференция "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращением передвижения террористов". На церемонии официального открытия конференции планируется выступление главы казахстанской делегации министра Тлеуберди.

Участники обсудят развитие сотрудничества по важным вопросам обеспечения безопасности границ, предотвращения передвижения террористов и террористических групп.

Двухдневная Конференция будет организована совместно правительством Таджикистана, контртеррористическим управлением ООН (КТУ ООН), региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Европейским союзом (ЕС), организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Королевством Саудовской Аравии и Государством Катар.

О 30-летии установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном

15 октября Казахстан и Кыргызстан отметят 30-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений.

"За эти три десятилетия между нашими странами было подписано более 160 документов, наиболее значимыми из которых являются Договор о Вечной дружбе от 8 апреля 1994 года и Договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года. Состояние и перспективы двусторонних связей регулярно обсуждаются на уровне глав государств, правительств и внешнеполитических ведомств двух стран. Наши страны тесно взаимодействуют в рамках многих международных организаций. Кыргызстан для нас является одним из ключевых политических и экономических партнеров в регионе. Казахстан привержен дальнейшему углублению многопланового сотрудничества с Кыргызской Республикой по всем аспектам взаимодействия", - рассказал пресс-секретарь МИДа.