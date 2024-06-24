Какие методы для борьбы с буллингом в Казахстане предлагают эксперты

По данным исследований 44% казахстанских школьников становятся жертвами агрессии. Однако, психологи уверены, что реальное количество детей подвергшихся травле гораздо больше. О том, почему дети все чаще проявляют агрессию, работает ли антибуллинговая программа в стране, разработанная министерством просвещения, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Буллинг – борьба за лидерство?

Одной из серьезных ошибок директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности по Карагандинской области считает повсеместное закрытие школ для детей с девиантным поведением.

"Кто у нас выступает в роли зачинщика, агрессора, буллера? Как правило, это ребята от 10 до 14 лет. Какие серьезные карательные меры против несовершеннолетнего могут принять? Никаких. Сейчас детей не напугать тем, что их поставят на учет. Также они видят безнаказанность в обществе, где многие проступки, назовем их так, сходят с рук. Первое, что сделали чиновники плохо – закрыли школу для детей с девиантным поведением. А вот если бы подросток знал, что на год его поместят в это учреждение, через год задумался бы, повторять или нет. Это один из методов борьбы и не нужно ничего нового придумывать", - высказал свою точку зрения Юрий Гусаков.

Четкой статистики, сколько детей в стране стали мишенью для агрессивных сверстников нет. Но на слуху ряд происшествий и жестокость несовершеннолетних просто шокирует. Дискриминация, притеснение прав, издевательства, вымогание денег, систематическое унижение может привести к самым необратимым последствиям. Чаще всего место где проявляется травля к определенному ребенку – школа и несмотря на ряд профилактических мер, факты жесткого обращения в них растут.

"В образовательных учреждениях есть психологи и социальные работники. Но достаточно взглянуть в их журнал, там нет записей. В действительно серьезных случаях, когда ребенок запуган, к психологу в стенах школы он не пойдет. Как правило, мы узнаем о травле уже когда она набирает такие обороты, что без вмешательства уполномоченных органов ситуация не разрешается. Мы много говорили, что те, кто таким образом хочет доминировать, - выражает свое стремление быть лидером. Властвовать, манипулировать. И если разбираться, то у таких детей, как правило, есть проблемы в семье, где он видит насилие, либо его не слышат и игнорируют. За год ко мне, как уполномоченному по правам ребенка поступило 4 обращения по факту буллинга. Конечно мы за то, чтобы предотвратить или пресечь на корню. Но для этого нужно, чтобы родители были внимательными, отмечали изменение в поведении, возможное нежелание посещать школу. От педагога зависит также многое. Именно учитель видит, как взаимодействуют дети. Но, к сожалению, в этой части мы видим упущения", - отмечает Ирина Киселева, уполномоченный по правам ребенка по Карагандинской области.

Уполномоченный по правам ребенка обращает внимание, что необходимо четко различать случаи буллинга и конфликта. Последнее можно разрешить в стенах школы посредством медиации. Сами подростки на вопрос почему в спорных ситуациях вы не идете к школьному психологу отвечают, что работа проводится по большей части при помощи анкетирования.

В Департаменте полиции разъяснили, что как такого понятия "буллинг" в административном и уголовном кодексе нет, но предусмотрена ответственность по ст. 131 УК РК "Оскорбление" и влечет штраф в размере до 200 тыс. тенге. В отношении детей до 16 лет, в случае подтверждения факта буллинга грозит постановка на учет в ювенальной полиции. Чтобы не допустить случаев в школах согласно Приказу Министра просвещения Республики Казахстан №506 от 21 декабря 2022 года "Об утверждении Правил профилактики травли (буллинга) ребенка" в каждой школе составляется индивидуальный план профилактики. В течение учебного года с обучающимися проводятся классные и информационные часы на темы: "Буллинг, как форма насилия", "Детство без жестокости и насилия", "Буллинг: справимся вместе", лекции и профилактические беседы совместно с инспекторами полиции, а также родительские собрания "Семья и воспитание ребенка". Основной целью профилактики буллинга является формирование "нулевой терпимости" подростков к таким понятиям, как буллинг, кибербуллинг, агрессия; формирование толерантного отношения к сверстникам и взрослым людям; формирование умения найти пути выхода из ситуаций травли; развитие таких нравственных качеств, как терпимость к людям, милосердие, сострадание, нетерпимость к любому виду насилия.

Причина агрессии часто скрыта в семье

Между тем, психологи говорят, что им все чаще приходится работать с последствиями травли и терапия порой становится продолжительной.

"Конкретный случай из практики. Девочка-подросток продолжительное время подвергалась давлению и травле одноклассников из-за лишнего веса. Она просто перестала принимать пищу и довела себя до нервной анорексии серьезной стадии. Сначала родители не обращали внимания, забили тревогу, когда начались серьезные проблемы со здоровьем и просто психологическая помощь не дала результатов. Нам пришлось положить ребенка в стационар, где с ней работали психотерапевты. Это такая острая и актуальная проблема, на которую конечно стоит обращать внимание. На мой взгляд, причина возникновения данной проблемы - это не выраженная агрессия. Когда ребенок в семье видит эту агрессию, неважно в какой форме, психологическая или физическая, он выносит ее наружу и пытается поделиться негативными эмоциями с миром. И школа, как раз, это та площадка, где можно вывести накопленные эмоции. Собственная неудовлетворенность, отсутствие любви в семье может сделать из ребенка агрессора. Чаще всего это человек с заниженной самооценкой. И именно ему нужна мощная психологическая помощь, как и жертве. Ведь данная позиция также указывает на психологическое неблагополучие. Согласитесь, что не все попадают в такие отношения, не все становятся агрессорами или жертвами в подростковом возрасте. В этой ситуации родителям важно выстраивать доверительные отношения с ребенком, чтобы он мог рассказать все", - отмечает кандидат психологических наук, Айгуль Тулеубаева.

Специалисты говорят, что родителям важно наладить психологический контакт с детьми. Стать другом своему ребенку, ведь если самые близкие люди не слышат, не поможет даже самый лучший психолог.