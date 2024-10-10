Какие места заняли казахстанские вузы в рейтинге World University rankings 2025

Times Higher Education (THE) опубликовал обновлённый список лучших вузов мира, в который вошли четыре казахстанских университета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

Всего в этом году в рейтинге представлено 23 казахстанских вуза среди более чем 2 000 учебных заведений из 115 стран.

NU расположился в диапазоне 501-600 мест, поднявшись на несколько строчек. Вуз отличился в категории "Образование", заняв позиции в диапазоне 251-300, что подчёркивает его лидерство в подготовке учителей и академических исследованиях в этой области.

Позиции Казахского национального университета имени аль-Фараби в диапазоне 1 201-1 500. Значительные улучшения отмечены в категориях "Преподавание" и "Международный взгляд".

Позиции Евразийского национального университета имени Гумилёва в диапазоне 1501+, с небольшими изменениями в оценках по категориям "Преподавание" и "Цитирования".

Satbayev University, который в прошлом году находился в диапазоне 1501+, сохранил позицию, однако улучшил показатели по категории "Международный взгляд".

Рейтинг THE, считающийся одним из самых престижных в мире, оценивает вузы по четырём основным параметрам: качество образования, научные исследования, цитируемость и международное сотрудничество.