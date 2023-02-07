Какие меры ввели в Казахстане для стабилизации цен на продукты, рассказали в правительстве

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О мерах, предпринятых министерством торговли и интеграции по стабилизации цен в стране, рассказал глава ведомства Серик Жумангарин на расширенном заседании правительства, передает BaigeNews.kz.

"Был переформатирован подход по выдаче займов напрямую производителям, в настоящее время профинансировано сырьё для сахарных заводов. Кроме того, изменён механизм формирования стабилизационных фондов, закуп осуществляется в период сбора урожая, когда на рынке конкурентные цены, а реализация продукции стабфондов осуществляется в период межсезонья. Мы также ввели механизм форвардного закупа, позволяющий контрактоваться у производителей с хранением продукции до момента реализации. В этом году это позволит использовать урожай 2023 года до апреля месяца 2024 года", — отметил министр.

Кроме того, для насыщения внутреннего рынка ранней импортной овощной продукцией организованы В2В встречи с бизнес сообществом Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана и регионами Казахстана.

"Торговыми сетями уже проработана поставка овощей в объёме 9 200 тонн. Организован зелёный коридор по поставке продукции из Узбекистана. Хотелось бы отметить, что все крупные торговые сети республики участвуют в работе по стабилизации цен. В результате проделанной работы фактические запасы за счёт контрактации урожая 2022 года по информации МИО на сегодня составляют по луку — 110 процентов, картофелю — 105 процентов, моркови — 87 процентов, капусте — 70 процентов. Мною дано поручение на разбронирование лука и реализацию через торговые объекты с использованием ККМ", — подчеркнул Серик Жумангарин.

Он также отметил, что для защиты внутреннего рынка в целях устранения предпосылок угрозы продовольственной безопасности с 28 января введён временный запрет на экспорт лука на три месяца.