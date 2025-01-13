Длившийся около двух месяцев паводок 2024 года стал крупнейшим в Казахстане за последние 80 лет. Он затронул более 120 тысяч человек. Около 20 тысяч из них остались без крыши над головой. Разрушенная в результате стихии инфраструктура потребовала масштабного восстановления. Более 300 миллиардов тенге потратили на ликвидацию последствий паводка в Казахстане. О том, какие меры принимаются для того, чтобы предотвратить повторение подобных потерь в текущем году, в материале BaigeNews.kz.

Мониторинг метеорологических условий

Систематический мониторинг метеорологических параметров является одним из основных аспектов успешного прогнозирования паводков. В стране активно разрабатываются и внедряются современные технологии для сбора и анализа метеорологических данных, охватывающих такие параметры, как уровень осадков, температура, состояние речных вод и снежного покрова.

Гидрологическая служба РГП "Казгидромет" отвечает за предоставление государственным органам и населению надежной и своевременной гидрологической информации о водоемах страны.

Гидрологический мониторинг осуществляется на 377 постах, состоящих из 329 речных, 38 озерных и 10 морских станций. Каждодневные наблюдения, проводимые дважды в день, охватывают уровень воды и температуру, как воздуха, так и водоемов. В период паводков и половодья замеры расхода воды проводятся с увеличенной частотой.

В осенний, зимний и весенний сезоны внимание уделяется ледовой обстановке, включая замеры толщины льда и высоты снега на его поверхности.

Гидрологическая служба также занимается выпуском различной прогнозной информации, включая сроки замерзания и вскрытия рек, объемы весеннего половодья, недельные прогнозы во время половодья, приток воды в водохранилища на месяц, квартал и год, а также сток горных рек за вегетационный период. Кроме того, выдаются штормовые предупреждения и ежедневные гидрологические бюллетени.

С конца ноября по 15-20 апреля во время накопления осадков служба собирает данные.

"С учётом текущих условий наши гидрологи скоро начнут осмотр снегомерных маршрутов, чтобы оценить уровни снежного покрова в поймах рек, горах и других значимых объектах. Затем собранная информация будет обработана, и первый предварительный прогноз по паводкам появится ко 2-5 февраля. Окончательный прогноз будет представлен с 5 по 8 марта, с регулярными обновлениями каждую неделю до 15 апреля. В этот период южные и центральные регионы, как правило, выходят из опасной зоны, в то время как Костанайская и Северо-Казахстанская области продолжают оставаться под угрозой паводков", - уточнили в пресс-службе Казгидромета.

Создание гидрологических моделей

Для оценки потенциальных рисков затопления в Казахстане начали активно использовать современные технологии.

К примеру, уже разработаны и готовы к внедрению системы прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn.gov.kz, Talsim и Delft-FEWS.

Система Tasqyn.gov.kz позволит предупреждать чрезвычайные ситуации и делать прогнозы для принятия стратегических решений.

Сегодня МЦРИАП проверяет систему на соответствие требованиям информационной безопасности. Ожидается, что до конца месяца эти работы будут завершены. В паводковый период, в марте, уже можно будет опробовать систему.

"Простыми словами, система будет показывать, какие именно дома окажутся в зоне затопления. МЧС будет видеть, какие именно дома нужно эвакуировать. Пока будет проводиться ежедневный мониторинг. В дальнейшем хотим делать прогноз заранее за 10 дней и за месяц", - пояснила руководитель управления цифровизации водного хозяйства Департамента цифровизации Ардак Сейіт.

Кроме того, создается система раннего предупреждения паводков Skymax для оперативного оповещения и выдвижения спасательных служб в зону ЧС. Она может включать в себя оповещения через мобильные приложения, короткие сообщения и другие каналы связи.

Проведение учебных тревог и активная агитация населения о правилах поведения при паводках также играют важную роль в подготовленности граждан.

Президент Ассоциации гидрогеологов Данияр Жумабеков отметил, что разрабатывается платформа hydro.gov.kz с данными по водным объектам и кадастром для контроля выделения земельных участков в водоохранных зонах. Акиматы будут проводить ревизию строений в пределах водоохранных зон и обеспечивать их ликвидацию или перенос.

"Насколько мне известно, уже сейчас местные исполнительные органы не допускают предоставления земельных участков в пределах 500 метров от береговой линии водного объекта, где не установлены водоохранные зоны и полосы", - отметил Данияр Жумабеков.

Для эффективного гидромониторинга в Казахстане увеличат количество гидропостов. К действующим 377 гидропостам откроют еще 139 новых. Они будут установлены на паводкоопасных территориях и трансграничных реках.

Укрепление инфраструктуры

Важной частью плана по борьбе с паводками является модернизация и укрепление инфраструктуры.

К примеру, в 84-х населенных пунктах планируется возведение дамб общей протяженностью 310 километров. На сегодня работы выполнены почти на 40%.

В Минводы отметили, что ранее бассейновые инспекции Министерства совместно с МЧС и акиматами провели обследование 1502-х гидротехнических сооружений по всей стране. По итогам проверок собственникам гидротехнических сооружений даны рекомендации по устранению выявленных недочетов. Чтобы обеспечить свободные емкости для приема весеннего паводка, продолжается сброс воды из водохранилищ на севере, западе, востоке и центре страны.

Как отметил главный эксперт Управления гидротехнических сооружений Министерства водных ресурсов и ирригации Сергей Добрынин, до 2029 года планируется завершить реконструкцию 37 действующих водохранилищ. В 2024 году реконструировано одно водохранилище на реке Илек в Актюбинской области. На сегодняшний день по 14 водохранилищам проводятся мероприятия по разработке проектно-сметных документаций.

В Жамбылской области завершена разработка проектно-сметной документации реконструкции двух водохранилищ и на сегодняшний день находится на государственной экспертизе.

По 12 водохранилищам в 6 областях идет разработка проектно-сметной документации. Определены проектные организации, которые делают эту разработку.

"Реконструкция водохранилищ необходима для их безопасной эксплуатации, то есть после реконструкции будет снижен риск последствий при паводках. Водохранилище должно быть в удовлетворительном состоянии, когда принимает воду. Также у каждого водохранилища есть свой проектный объем. Некоторые не полностью наполняются сегодня. После реконструкции они смогут принимать воду в полном объеме", - сказал Сергей Добрынин.

Заблаговременный сброс воды

Президент Ассоциации гидрогеологов Данияр Жумабеков подчеркивает, что одним из основных моментов в недопущении паводков является заблаговременный сброс воды. Это позволяет снизить уровень воды в реках и водоемах, что, в свою очередь, помогает предотвратить возможные затопления и минимизировать ущерб от паводков.

Так, сегодня в Казахстане ведется активная работа по снижению объемов воды в ключевых водохранилищах.

Новый Водный кодекс

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева разрабатывается новый проект Водного кодекса.

На данный момент документ рассматривается в Мажилисе Парламента. 27 ноября 2024 года прошло первое чтение. В Минводы отметили, что второе чтение планируется ориентировочно в конце января-начале февраля. Срок принятия Кодекса - первое полугодие 2025 года.

"Рабочая группа продолжает свою работу. Хоть первое чтение прошло, а концептуальные положения приняты, теперь с учетом юридической техники, понятийного аппарата идет рассмотрение не концептуальных положений", - сказал директор департамента водной политики Серикжан Бекетаев.

Он добавил, что новый Водный кодекс представляет собой современный правовой документ, который учитывает международный опыт и национальные потребности. Его принятие станет важным шагом к обеспечению водной безопасности страны и сохранению природных ресурсов для будущих поколений.

В новом Кодексе есть ряд новшеств. Так, основными принципами будут упор на комплексное использование поверхностных подземных вод, охрана от истощения и загрязнения, усиление роли общественных объединений и акцент на водосбережении.

"Мы в новом Водном кодексе вводим понятие "водная безопасность". Больше возможностей дается на управление водой. Водная безопасность будет определяться не только наличием водных естественных состояний, но и будут параллельно рассматриваться альтернативные источники. Мы уже говорим, чтобы использовали очищенные сточные воды, повторно, оборотно использовали воду. Применяли наилучшие технологии по водосбережению", - сказал Бекетаев.

Также в рамках нового Кодекса будет разрабатываться генеральный план интегрированного управления водными ресурсами. В нем будут определенные выводы и рекомендации с учетом водохозяйственного баланса и водных запасов.

Акиматы должны будут принимать свои планы по развитию на определенный период.

В Кодексе предусмотрена отдельная глава по принятию соответствующих компетенций по предотвращению паводков и засухи.

В новый Водный кодекс заложены нормы по определению экологического стока.

"К примеру, в действующем Кодексе приоритет отдавался на использование экономических потребностей. А уже в новом Кодексе мы говорим, что при использовании водных ресурсов из водных объектов мы должны определить первостепенно экологическую потребность, то есть экологический сток. После этого остается потенциально свободный сток, который может быть использован на хозяйственные нужды", - рассказал директор департамента водной политики.

Как готовят водников

Специалистов-водников в Казахстане готовят в 10 высших учебных заведениях - в Алматы, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях. Помимо этих 10 вузов специалистов водной отрасли готовят в 8 колледжах в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях.

"В этом учебном году на специальность "водопользование" поступили на грант более 500 выпускников школ. В прошлом году на такую же специальность поступили 400 учеников", - рассказал руководитель управления Департамента науки и инноваций МВРИ РК Дидар Жанибекулы.

Сегодня МРВИ взялось за разработку новых стандартов. Учебные заведения должны привести свои программы обучения в соответствие с этими профстандартами.

"В 2024 году мы актуализировали два стандарта по специальностям "Гидротехническая мелиорация" и "Строительство дамб и плотин". В этом году 9 новых стандартов будем разрабатывать", - добавил Дидар Жанибекулы.

Также в 2024 году Министерство водных ресурсов и ирригации подписало меморандумы со всеми вузами, которые готовят специалистов-водников. Теперь студенты этих учебных заведений могут проходить практику на безвозмездной основе в Минводы. Только в прошлом году более 80 студентов прошли практику в разных регионах страны.

"В этом году мы планируем такие же меморандумы подписать уже с колледжами, то есть учащиеся колледжей будут иметь возможность проходить практику у нас в регионах", - проинформировал Дидар Жанибекулы.

В 2024 году проведена широкомасштабная программа по профориентации учеников старших классов.

"Наши специалисты в регионах посещали школы, колледжи, объясняли и говорили, какие есть преимущества в этой отрасли, что делается в этом направлении. Такие работы мы планируем проводить на регулярной основе", - сказал руководитель управления Департамента науки и инноваций МВРИ РК.

Новый университет водного хозяйства и ирригации

В 2024 году создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации". Учебное заведение на постоянной основе будет готовить высококвалифицированные кадры по программам "Водное хозяйство и мелиорация", "Геодезия и картография", "Гидротехническое строительство в водном хозяйстве", "Инженерные системы водоснабжения", "Инновационные технологии в водном хозяйстве".

С 1 сентября 2024 года новый вуз принял студентов в своих стенах.

На 2024-2025 годы для "КазНУВХИ" выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест.

Общий контингент составит 4 тысяч обучающихся на весь цикл подготовки.

"Мы планируем на начальном этапе восстановить тот объем, который раньше выпускал институт. Поэтапно мы должны прийти к тому, что этот институт должен быть базовым университетом, который будет готовить для нас специалистов от подземников до руководителей предприятий. То есть как раньше в советское время готовились, для всех хозяйственных нужд", - сказал Дидар Жанибекулы.

Специалисты уйдут на пенсию

Как утверждают специалисты, начиная с 2000-х годов, водная отрасль перестала быть привлекательной для молодых специалистов. Главная причина – низкие заработные платы по сравнению с другими отраслями. Нет такого престижа, как у юристов или экономистов. Те специалисты, которые работают в отрасли с 90-х годов, подошли к пенсионному возрасту. По данным Минводы, в 2030 году порядка 1500 специалистов собираются выйти на пенсию.

"Чтобы этот пробел восполнить, мы активно должны проводить масштабные работы по подготовке специализированных кадров. Люди должны с желанием поступать в университеты, после окончания с желанием приходить работать в эту отрасль. Вот в этом направлении мы должны агитационную работу проводить", - заявил руководитель управления Департамента науки и инноваций МВРИ РК Дидар Жанибекулы.

Так, для привлечения специалистов поэтапно поднимаются заработные платы.

"В 2024 году зарплата в регионах была повышена в среднем на 25%. То есть этот этап будет еще проходить до 2030 года. Мы сейчас активно работаем с вузами, чтобы они готовили не тех специалистов, которые там выпускали пачками, а тех специалистов, которые нам нужны, необходимы на сети", - сказал Жанибекулы.

Кроме того, сейчас разрабатывается платформа, которая будет показывать, в каких регионах каких специалистов не хватает.

"Регионы будут указывать, где у них есть вакансии. И студенты, которые заканчивают университет, они уже самостоятельно заранее будут знать, где в каких регионах у них есть возможность устроиться на работу. То есть это не кот в мешке. В апреле-май мы уже студентам предоставим информацию, что на сегодняшний день у нас в таких-то регионах есть такая-то должность, где требуются специалисты. И уже студенты могут целенаправленно пойти и участвовать в общих конкурсах", - пояснил представитель МВРИ.

Кроме того, водохозяйственный ресурс включен в программу "С дипломом - в село". Теперь, молодые специалисты, когда приходят в село работать, имеют возможность по льготной программе получить ипотеку и подъемные.