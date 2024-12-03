Какие меры принимают для предотвращения паводков в Атырауской области

В Атырауской области завершено строительство дамбы длиной 590 километров, которая играет важную роль в защите региона от наводнений. На данный момент проводят работы по легализации сооружения и передаче его на баланс акиматов каждого округа. Об этом рассказал глава региона Серик Шапкенов, передаёт BaigeNews.kz.

В дальнейшем дамба будет передана на баланс специализированного учреждения "Табиғат". По словам Шапкенова, это позволит обеспечить регулярный контроль и уход за состоянием объекта.

"Каналы, которые ранее находились в республиканской собственности, теперь возвращены в коммунальную собственность. Предприятия занимаются укреплением материально-технической базы. Также будут систематически проводиться дноуглубительные работы и очистка каналов", - рассказал спикер.

Шапкенов подчеркнул, что в первую очередь проведена очистка реки Жайык. Ранее глубина водоёма составляла всего 30-40 сантиметров. В результате проведённых мероприятий на протяжении семи километров ширина реки увеличена до 20 метров, а глубина — до 2,5 метра. Всего планируют углубить 10 километров реки для улучшения водоотведения и предотвращения возможных проблем с водоснабжением региона.