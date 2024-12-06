Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл заседание Комиссии по демонополизации экономики, в рамках которого рассмотрены вопросы реализации Указа Президента "О мерах по либерализации экономики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

С докладами о проводимой работе выступили заместитель премьер-министра Нурлан Байбазаров, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, руководители заинтересованных государственных органов и ведомств.

"Комиссии представлена информация о деятельности компании АО "DosjanTemir Joly", осуществляющей обеспечение перевозочного процесса на железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск". Уполномоченными органами было установлено что компания, пользуясь монопольным положением, неоднократно необоснованно завышала тарифы на услуги, в связи с чем комиссией решено ввести соответствующее тарифное регулирование с учётом антимонопольного законодательства. Комиссия также была ознакомлена срезультатами анализа деятельности распределительной электроэнергетической компании ТОО "Шет-Энерго". В связи с допущением указанной компанией регулярных аварийных ситуаций, а также во избежание нанесения вреда жизни и здоровью жителей региона, принято решение об обращении в суд с целью реквизиции имущества компании в пользу государства", - говорится в сообщении.

Наряду с этим комиссией рассмотрены вопросы касающиеся деятельности дочерней компании АО "НК "КТЖ", организаций водоснабжения и водоотведения, субъекта нефтехимического комплекса.

Напомним, ранее на 2 млрд тенге оштрафовали партнёров нефтеперерабатывающего завода в Атырау.