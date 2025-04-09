Вице-премьер, министр Нацэкономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса рассказал о принимаемых мерах в связи с инфляцией, передает BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что инфляция в марте выросла на 10%.

"Конечно, большая часть инфляции - это услуги, тарифы. Буквально сейчас мы проводим консультации с нашим тарифным органом по поводу того, чтобы немножко пересмотреть тарифную политику. Может быть, увеличить срок действия тарифов, сами инвестиционные программы растянуть и так далее", - сказал Жумангарин в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что цены на продукты продолжают расти. В то же время, по словам Жумангарина, стоимость продовольственных товаров находится под контролем.