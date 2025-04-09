Какие меры предпринимаются для борьбы с инфляцией в Казахстане
Инфляция в марте выросла на 10 процентов.
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Вице-премьер, министр Нацэкономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса рассказал о принимаемых мерах в связи с инфляцией, передает BaigeNews.kz.
Журналисты отметили, что инфляция в марте выросла на 10%.
"Конечно, большая часть инфляции - это услуги, тарифы. Буквально сейчас мы проводим консультации с нашим тарифным органом по поводу того, чтобы немножко пересмотреть тарифную политику. Может быть, увеличить срок действия тарифов, сами инвестиционные программы растянуть и так далее", - сказал Жумангарин в кулуарах Мажилиса.
Он отметил, что цены на продукты продолжают расти. В то же время, по словам Жумангарина, стоимость продовольственных товаров находится под контролем.
"Мы проходим период традиционного повышения цен. Сейчас всё идет по стандартному сценарию: в это время года всегда наблюдается рост цен и применяются отработанные меры реагирования. Стабилизационные фонды обеспечивают жесткий контроль за поставками 19 видов социально значимых продуктов питания в регионы. Поэтому значительных скачков цен на продовольствие мы не ожидаем", - отметил он.
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