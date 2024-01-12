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Какие меры по защите прав человека принимаются в Казахстане

Сегодня, 11:45
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Baigenews.kz Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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Фото: Baigenews.kz

Казахстан проводит широкомасштабные демократические реформы и защищает права человека в полном соответствии со своими международными обязательствами, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Акорде, в стране были созданы необходимые законодательные условия для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона.

В частности, обеспечено широкое участие граждан Казахстана в процессе принятия политических решений в рамках внедрения принципов концепции "Слышащего государства". А также создана сбалансированная система политического управления и внедрены принципы подотчётности Правительства и большей транспарентности.

Ключевые реформы

1. Демократическое участие:

  • Президентская реформа закрепила в законодательстве положение об однократном семилетнем сроке для Президента РК - без права на переизбрание, что позволило укрепить принципы демократии в Казахстане.
  • Реализованы конституционные реформы, направленные на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. Президентские полномочия ограничены в отношении местных исполнительных органов и сокращена "президентская квота" в Сенате.
  • Порог регистрации официальных политических партий снижен в четыре раза – с 20 000 до 5 000. Правила регистрации упрощены.
  • Такая либерализация национального законодательства привела к регистрации новых политических партий – "Байтак" и "Республика". Последняя выиграла парламентские выборы вместе с такими признанными партиями, как "Аманат", "Ак Жол", "Ауыл", "Общенациональная социал-демократическая партия" и  "Народная партия Казахстана"  в марте 2023 года.
  • Существенно расширились полномочия Мажилиса. Согласно новой избирательной модели выборы прошли по партийным спискам и одномандатным округам. По итогам выборов в марте 2023 года в Парламент прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты, при этом одна из парламентских партий является оппозиционной.
  • Выборы 2022-2023 годов позволили обеспечить политическую конкуренцию в Казахстане путем реализации новой системы регулирования выборов, соответствующей требованиям ОБСЕ.
  • Введена квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в избирательных партийных списках и при распределении парламентских мандатов.
  • Впервые в истории Казахстана были проведены выборы акимов районного и городского уровней, что привело к обновлению порядка 60% руководства на уровне сельских округов.
  • Полномочия местных органов власти также были расширены за счет трансформации регионального финансирования и создания новых регионов в Абае, Улытау и Жетысу. Местное самоуправление было передано местным органам власти.
  • Создан Президентский молодежный резерв. Молодым специалистам, прошедшим несколько этапов отбора, представлена возможность занять руководящие должности на государственной службе.
  • Национальный совет общественного доверия был преобразован в Национальный курултай с целью стимулирования участия общественности в управлении и процессах принятия решений, определяющих идеологические и культурные параметры будущего развития Казахстана.

2. Правозащитные механизмы:

  • Реформы укрепили систему защиты прав человека. Приняты законодательные поправки, направленные на усиление независимости судов. Расширены категории дел для суда присяжных.
  • Казахстан укрепил роль национальных механизмов по защите прав человека. В стране полноценно функционирует институт Омбудсмена по правам человека. Указанный институт получил конституционный статус. Казахстан также назначил Омбудсменов по правам человека и ребенка, Омбудсмена для людей с особыми потребностями.
  • Воссоздан Конституционный Суд как важнейший механизм защиты прав и свобод, куда напрямую могут обращаться граждане Казахстана.
  • Конституционный Суд является высшим органом конституционного контроля, обеспечивающим верховенство Конституции. Решения Конституционного Суда имеют окончательную силу, даже Президент не может подвергнуть ревизии его решения, в том числе касающиеся конституционных прав граждан.
  • Любые изменения и дополнения в Конституцию могут выноситься на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента только при наличии соответствующего заключения Конституционного Суда.
  • Из одиннадцати судей Конституционного Суда шестеро, то есть большинство, назначаются палатами Парламента. А Председатель, хоть и назначается Президентом, но только с согласия Сената.
  • Принят закон, регламентирующий порядок подачи и рассмотрения петиций, который позволяет гражданам путем подачи онлайн-запросов выражать свое мнение. Такая практика обеспечивает открытый и прозрачный мониторинг деятельности Правительства.

3. Права человека и верховенство закона:

  • Принят Социальный кодекс. Документ направлен на всестороннюю поддержку уязвимых категорий граждан. Утверждена специальная выплата для лиц, занятых в опасных условиях труда.
  • Указ Президента "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона" подписан в полном соответствии с международными обязательствами Казахстана.
  • Казахстан отменил смертную казнь и передал от Министерства внутренних дел гражданские функции Министерству здравоохранения по обеспечению защиты прав осужденных на охрану здоровья. Казахстан ратифицировал Факультативные протоколы ООН о правах детей и инвалидов.
  • Ужесточена уголовная ответственность за пытки, усилен Национальный превентивный механизм борьбы против пыток, введено законодательное определение пыток и жестокого обращения.
  • Значительно усилена административная и уголовная ответственность за домашнее насилие. Возможность повторного примирения сторон в таких случаях законодательно исключена.
  • Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда.
  • Принят новый закон о митингах, где вместо разрешительного введен уведомительный порядок, по итогам которого число мирных митингов в Казахстане кратно увеличилось.
  • Закон о СМИ был реформирован с целью создания более безопасного цифрового пространства.

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