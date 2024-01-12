Какие меры по защите прав человека принимаются в Казахстане

Казахстан проводит широкомасштабные демократические реформы и защищает права человека в полном соответствии со своими международными обязательствами, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Акорде, в стране были созданы необходимые законодательные условия для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона.

В частности, обеспечено широкое участие граждан Казахстана в процессе принятия политических решений в рамках внедрения принципов концепции "Слышащего государства". А также создана сбалансированная система политического управления и внедрены принципы подотчётности Правительства и большей транспарентности.

Ключевые реформы

1. Демократическое участие:

Президентская реформа закрепила в законодательстве положение об однократном семилетнем сроке для Президента РК - без права на переизбрание, что позволило укрепить принципы демократии в Казахстане.

Реализованы конституционные реформы, направленные на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. Президентские полномочия ограничены в отношении местных исполнительных органов и сокращена "президентская квота" в Сенате.

Порог регистрации официальных политических партий снижен в четыре раза – с 20 000 до 5 000. Правила регистрации упрощены.

Такая либерализация национального законодательства привела к регистрации новых политических партий – "Байтак" и "Республика". Последняя выиграла парламентские выборы вместе с такими признанными партиями, как "Аманат", "Ак Жол", "Ауыл", "Общенациональная социал-демократическая партия" и "Народная партия Казахстана" в марте 2023 года.

Существенно расширились полномочия Мажилиса. Согласно новой избирательной модели выборы прошли по партийным спискам и одномандатным округам. По итогам выборов в марте 2023 года в Парламент прошли шесть партий, три из которых впервые получили депутатские мандаты, при этом одна из парламентских партий является оппозиционной.

Выборы 2022-2023 годов позволили обеспечить политическую конкуренцию в Казахстане путем реализации новой системы регулирования выборов, соответствующей требованиям ОБСЕ.

Введена квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в избирательных партийных списках и при распределении парламентских мандатов.

Впервые в истории Казахстана были проведены выборы акимов районного и городского уровней, что привело к обновлению порядка 60% руководства на уровне сельских округов.

Полномочия местных органов власти также были расширены за счет трансформации регионального финансирования и создания новых регионов в Абае, Улытау и Жетысу. Местное самоуправление было передано местным органам власти.

Создан Президентский молодежный резерв. Молодым специалистам, прошедшим несколько этапов отбора, представлена возможность занять руководящие должности на государственной службе.

Национальный совет общественного доверия был преобразован в Национальный курултай с целью стимулирования участия общественности в управлении и процессах принятия решений, определяющих идеологические и культурные параметры будущего развития Казахстана.

2. Правозащитные механизмы:

Реформы укрепили систему защиты прав человека. Приняты законодательные поправки, направленные на усиление независимости судов. Расширены категории дел для суда присяжных.

Казахстан укрепил роль национальных механизмов по защите прав человека. В стране полноценно функционирует институт Омбудсмена по правам человека. Указанный институт получил конституционный статус. Казахстан также назначил Омбудсменов по правам человека и ребенка, Омбудсмена для людей с особыми потребностями.

Воссоздан Конституционный Суд как важнейший механизм защиты прав и свобод, куда напрямую могут обращаться граждане Казахстана.

Конституционный Суд является высшим органом конституционного контроля, обеспечивающим верховенство Конституции. Решения Конституционного Суда имеют окончательную силу, даже Президент не может подвергнуть ревизии его решения, в том числе касающиеся конституционных прав граждан.

Любые изменения и дополнения в Конституцию могут выноситься на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента только при наличии соответствующего заключения Конституционного Суда.

Из одиннадцати судей Конституционного Суда шестеро, то есть большинство, назначаются палатами Парламента. А Председатель, хоть и назначается Президентом, но только с согласия Сената.

Принят закон, регламентирующий порядок подачи и рассмотрения петиций, который позволяет гражданам путем подачи онлайн-запросов выражать свое мнение. Такая практика обеспечивает открытый и прозрачный мониторинг деятельности Правительства.

3. Права человека и верховенство закона: