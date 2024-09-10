Какие мероприятия пройдут в День города в Алматы

В каждом районе мегаполиса будут организованы так называемые "вечеринки у дома". На открытых площадках установят большие экраны, где в вечернее время жители и гости города могут посмотреть исторические, классические и анимационные фильмы. Кроме того, будет запущен проект "Народное караоке". Горожане могут петь любимые песни на открытом воздухе и посвящать их своему родному городу. В проекте участие примут и известные артисты, однако их появление во дворе станет сюрпризом для алматинцев.

Одним из первых алматинцев с Днём города поздравит легендарный ансамбль "Дос-Мукасан", концерт которого состоится 11 сентября в 19:00 перед Театром традиционного искусства "Алатау" (мкр. Нұркент, 6). На этой же площадке в 20:00 начнется концерт группы "Музарт". Вход для всех бесплатный.

В этот же день, 11 сентября в 19:00 Арбате состоится концерт-спектакль "Алматы махаббатым" с участием артистов театра "Жаңа ғасыр".

12 сентября перед Театром традиционного искусства "Алатау" в 18:00 (мкр. Нұркент, 6) состоится концерт "Ұлы дала үні" с участием этно-рок-группы Ulytau.

С 12 по 15 сентября на Арбате по улице Панфилова с 10:00 до 20:00 библиотеки Алматы проведут квест "Книжные приключения". Ежегодный фестиваль "Кiтап fest" также состоится на Арбате с 14 по 15 сентября с 11:00 в течение дня.

Также 12 сентября в 15:00 на базе "Казахфильма" состоится показ фильмов из золотой коллекции киностудии.

13 сентября в 18:00 перед театром традиционного искусства "Алатау" состоится театрализованный концерт "Алматы кеші", в 19:30 артисты театра представят концерт "Ғасырлар үні" с участием группы "Qazaqsha терапия". Вход бесплатный.

Основные праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут 14 и 15 сентября.

14 сентября в 18:00 перед театром традиционного искусства "Алатау" состоится Open Air Jaidarman. Концерт под открытым небом соберет на одной сцене более шести самых известных команд КВН. В 20:00 там же начнётся ретро-вечер "Ән тербеген Алматым" с участием таких исполнителей, как Акбота Керимбекова, Жубаныш Жексен, Салтанат Бакаева, Ербол Спалинов, Лашын Муратқызы, группа "Үш қоңыр" и артистов театра "Алатау".

14 сентября в 16:00 на площади Астана состоится фестиваль радиостанции LuxFM, в нем примут участие Мирас Жугунусов, Айкын Толепберген, Jazzdauren и Adam. Хедлайнером вечера станет обладатель премии Grammy, саунд-продюсер DJ Imanbek.

В день рождения города, 15 сентября, с 10:00 до 21:00 перед Дворцом Республики на площади имени Абая состоится грандиозный семейный фестиваль "Алматы – наш общий дом". Это уникальный проект, где особое внимание уделят арт-пространствам, среди которых будут зоны, посвященные каждому члену семьи — от детей до старших поколений. Здесь же в 11:30 состоится эстрадный концерт "Алматы – арман қала!" с участием Жамили Серкебаевой, Октем Алтаева, Каракоз Сулейменовой, Жубаныша Жексенулы, Дианы Исмаиловой, Мукасана Шахзадава и других популярных артистов. Специально для детей и подростков, а также активных пользователей TikTok, на площади имени Абая будут организованы необычные фото и видео локации. Также в рамках фестиваля в 19:00 начнется концерт с участием YOLO HOUSE, BIP HOUSE и других известных тиктокеров.

Традиционно 15 сентября в Парке имени первого президента в 10:00 начнется ежегодный фестиваль "Aлма Fest". На территории парка будут организованы концерты, кинотеатр под открытым небом, выставки, ярмарка ремесленников, ярмарка яблок, детские игровые площадки, фотозоны, зоны для спортивных игр. Здесь же в 16:30 начнётся концерт "Алматы – сүйікті қалам", где для жителей и гостей мегаполиса выступят Розы Рымбаева, Нургали Нусипжанов, Бахтияр Тайлакбаев, Жубаныш Жексен, Диана Исмаилова.

15 сентября на Арбате с 11:00 будет проходить фестиваль "Туған күніңмен, Алматым", где жители и гости города могут посетить выставку художников, ярмарку ремесленников, мастер-классы и другие активности.

15 сентября в 17:00 на площади Астана состоится Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Нагима Ескалиева, Мейрамбек Бесбаев, Kalifarniya, RaiM, Нұрлан мен Мұрат, ARO, Ерболат Кудайберген, Кайрат Тунтеков, Еркин Нуржанов, Айдар Турганбай.

15 сентября один из самых популярных и молодых артистов страны Sadraddin впервые выступит с сольным концертом на Центральном стадионе.

16 сентября в 18:00 в Театре традиционного искусства "Алатау" состоится республиканский фестиваль "Ұлағат сөзім ұрпаққа". В нем участие примут исполнители терме, а также жырау из разных регионов страны.

Кроме того, с 15 по 25 сентября артисты Казахского государственного цирка на территории Парка имени первого президента будут радовать жителей и гостей города с шоу-программой. Для этого впервые на территории парка установят цирковой комплекс Шапито.