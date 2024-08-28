Какие мероприятия пройдут в честь Дня Конституции в Астане

Ко Дню Конституции в Астане планируют провести более 50 культурных и спортивных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

29 августа в социальных сетях ГУ "Государственный архив Астаны" состоится виртуальная выставка "Конституция - основа стабильности и процветания". В 19:00 на берегу реки Есиль пройдёт концерт "ЖАСАЙ БЕР, ҚАЗАҚ ЕЛІ".

29 августа с 10:00 в Национальном музее РК пройдёт торжественное мероприятие. Запланированы выступления приглашённых официальных лиц, культурная программа, а также экскурсия по залам музея, посвящённая истории Конституции РК.

28-29 августа с 10:00 до 18:00 в районе Байконыр будет организована книжная выставка "Конституция - мәңгілік елдің тұғыры" на Аллее писателей.

29 августа в 10:00 в средней школе №55 по адресу: ул. Ж. Досмухамедова, 2 пройдут соревнования по мини-футболу среди жителей района Байконыр.

29 августа в 17:00 во Дворце молодёжи состоится церемония закрытия проекта "Жасыл ел". В ходе сбора будет организована концертная программа и награждены лучшие участники.

29 августа в 10:00 члены Совета ветеранов района Нура проведут лекцию и организуют обсуждение с учащимися профессионально-технического колледжа о Конституции.

30 августа в 9:00 в спортивном комплексе "Аспан" в рамках 5-х Всемирных игр кочевников и ко Дню Конституции пройдёт открытый городской кубок по асык ату среди молодёжи и взрослых (мужчин, женщин).



30 августа в 8:00 стартует массовый забег в "Ботаническом парке".

30-31 августа в 9:00 в ГККП "Даулет" организуют турнир по теннису среди любителей.

31 августа на территории района Сарыарка состоится марафон среди жителей района "SARYARQA RUN".

30 августа для школьников района Нура будет проведена экскурсия по этномемориальному комплексу "Атамекен".

30 августа в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева с 11:00 до 20:00 будет организован детский фестиваль "Жас Алем".

31 августа в Государственной академической филармонии им.Е. Рахмадиева в 19:00 состоится концерт современного этно-шоу-балета "Alem" "NOMADS FIRE".