Какие мероприятия пройдут в честь 8 Марта в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в преддверии Международного женского дня запланированы концерты, спектакли и другие мероприятия. Программу представили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
6 марта в 19:30 в зале филармонии имени Рахмадиева состоится концерт группы “Жігіттер", посвящённый 20-летию коллектива. В этот же день в театре "Астана Опера" пройдёт концерт "Ты - моя мелодия", а в театре танца "Наз" - концерт "Ару ғұмыр".
7 марта в ряде образовательных учреждений столицы запланированы праздничные мероприятия. В ДМШ №3 имени Е. Серкебаева, ДМШ №2 имени Р. Баглановой, средней школе №16 будут организованы концерты, посвящённые Международному женскому дню. В Центре технического творчества покажут концертную программу "Ардакты анашым".
7 марта в 19:30 в филармонии имени Е. Рахмадиева состоится сольный концерт Нурболата Абдуллина.
8 марта в 18:00 на сцене ГАТТ имени М. Горького покажут спектакль "Восемь любящих женщин", в Музыкальном театре юного зрителя в 14:00 и 19:00 - спектакль "Алмаз", в театре "Жастар" в 19:00 - театрализованную концертную программу "Миниатюры любви".
8 марта в 19:30 в филармонии имени Е. Рахмадиева состоится концерт "Тохтар и Бейбит: новая программа", а 9 марта в 19:00 в Конгресс-центре - сольный концерт певицы Инны.
9 марта в 19:30 во Дворце мира и согласия сольный концерт даст Алишер Каримов. В 19:00 в филармонии имени Е. Рахмадиева пройдёт праздничный концерт театра юмора и сатиры "Шымкент Шоу".
10 марта в 19:00 в филармонии состоится концерт Куандыка Рахима и Альбины Шардаровой "Будем вместе".
В преддверии праздника во всех районах столицы многодетных матерей наградят подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".
В центре социального обслуживания "Қамқор" пройдут праздничные мероприятия, посвящённые получателям звания "Қамқор арулары".
Самое читаемое
- Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы
- Алматинцы должны иметь крепкую обувь у кровати - сейсмолог о землетрясении
- Сильное землетрясение почувствовали в Алматы
- Хирург продолжил операцию во время землетрясения в Алматы
- Разбитые двери, упавшая плитка: стало известно о последствиях после землетрясения в Алматы