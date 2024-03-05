В Астане в преддверии Международного женского дня запланированы концерты, спектакли и другие мероприятия. Программу представили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

6 марта в 19:30 в зале филармонии имени Рахмадиева состоится концерт группы “Жігіттер", посвящённый 20-летию коллектива. В этот же день в театре "Астана Опера" пройдёт концерт "Ты - моя мелодия", а в театре танца "Наз" - концерт "Ару ғұмыр".

7 марта в ряде образовательных учреждений столицы запланированы праздничные мероприятия. В ДМШ №3 имени Е. Серкебаева, ДМШ №2 имени Р. Баглановой, средней школе №16 будут организованы концерты, посвящённые Международному женскому дню. В Центре технического творчества покажут концертную программу "Ардакты анашым".

7 марта в 19:30 в филармонии имени Е. Рахмадиева состоится сольный концерт Нурболата Абдуллина.

8 марта в 18:00 на сцене ГАТТ имени М. Горького покажут спектакль "Восемь любящих женщин", в Музыкальном театре юного зрителя в 14:00 и 19:00 - спектакль "Алмаз", в театре "Жастар" в 19:00 - театрализованную концертную программу "Миниатюры любви".

8 марта в 19:30 в филармонии имени Е. Рахмадиева состоится концерт "Тохтар и Бейбит: новая программа", а 9 марта в 19:00 в Конгресс-центре - сольный концерт певицы Инны.

9 марта в 19:30 во Дворце мира и согласия сольный концерт даст Алишер Каримов. В 19:00 в филармонии имени Е. Рахмадиева пройдёт праздничный концерт театра юмора и сатиры "Шымкент Шоу".

10 марта в 19:00 в филармонии состоится концерт Куандыка Рахима и Альбины Шардаровой "Будем вместе".

В преддверии праздника во всех районах столицы многодетных матерей наградят подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

В центре социального обслуживания "Қамқор" пройдут праздничные мероприятия, посвящённые получателям звания "Қамқор арулары".