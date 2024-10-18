Какие мероприятия пройдут в Астане в честь Дня Республики

25 октября в Казахстане отметят национальный праздник – День Республики. В честь этого в Астане запланировано проведение более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования.

Также в преддверии Дня Республики будут розданы более тысячи продуктовых корзин социально-уязвимым слоям населения.

В рамках праздника в столице и каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество.

В эти дни в организациях образования проводятся круглые столы, дебатные турниры, выставки, встречи с известными людьми, конференции, творческие конкурсы, конкурсы эссе и чтецов, различные патриотические челленджи.

19 октября в 9:00 в Сарыаркинском районе будет организован беговой марафон Koktal Run.

В этот же день в 18:00 в государственной академической филармонии имени Рахмадиева состоится праздничный концерт духового оркестра "Ұлы шеберлер мұрасы".

21 октября в 10:00 среди организаций района Есиль будет проходить соревнование по волейболу в СК "Аспан".

23 октября во Дворце "Жастар" в 19:00 состоится праздничный концерт "Атамекенім" эстрадно-джазового ансамбля "Жигер", посвящённый Дню Республики.

В этот же день в районе Сарыарка по улице Юбилейная, 22 и проспекту Женис, 34 состоится открытие новых общественных пространств на месте бывших пустырей. Также пройдёт праздник во дворах по улице Косшулыгулулы, 17 и 19, посвящённый открытию благоустроенных территорий.

Праздничные концертные программы пройдут 25 октября с 15:00 до 16:30 на центральной площади и на территории столичного парка с участием звезд казахстанской эстрады и танцевальных ансамблей. Во время проведения мероприятий также будут проходить национальные игры “гір көтеру”, “асық ату”, “қол күрес” и другие.

25 октября – в День Республики в центре активного долголетия по адресу Кошкарбаева, 29/1 пройдут соревнования по шашкам среди пожилых людей.

25-26 октября в государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова в 19:00 состоится премьера спектакля "Танакөз" с участием автора Мухтара Шаханова.

26 и 27 октября в 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя будут показывать спектакль "Гаухартас".