Какие мероприятия пройдут в Астане в честь Дня Независимости
Запланировано более 50 мероприятий.
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В честь Дня Независимости в Астане пройдет более 50 различных праздничных и официальных мероприятий - выставки, концерты, конкурсы, турниры и спартакиады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
7 декабря в школе-лицее №15 состоится турнир по шахматам и шашкам среди учащихся Сарыаркинского района.
7-8 декабря в Казахском Национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Қуанышбаева пройдёт республиканский айтыс акынов "Төрлет, еңбек адамы!".
8 декабря в 17:00 в концертном зале столичной филармонии состоится творческий вечер "Ұлы дала жүрегі" поэта Серикзата Дуйсенгазы.
В тот же день в 19:00 в "Казахконцерте" пройдёт концерт Әmre. В это же время в театре Жастар начнётся премьера постановки "Ақ кеме".
Во Дворце школьников имени аль-Фараби 10 декабря в рамках республиканского поэтического проекта планируется проведение конкурса "Айтыс акынов".
11 декабря в 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль "Гауһартас".
13 декабря запланировано несколько мероприятий. Так, в здании Maqsut Narikbayev University состоится концерт оркестра ко Дню Независимости и круглый стол "Тәуелсіздік – жастарға тағылым".
14 декабря также проводятся интересные мероприятия для жителей и гостей города. В этот день в 10:00 на ипподроме "Казанат" пройдут городские соревнования, а в средней школе №29 будет организован турнир по футболу среди 5-11 классов совместно с "Советом отцов". Кроме того, в аппарате акима Сарыаркинского района планируется встреча с победителями челленджа "Посвящаю свои достижения родине" и городской, республиканской олимпиады.
В этот же день Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева приглашает на праздничные концерты "Қоңыр үнді аманат" и "Ән салайық бәріміз".
Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького представит 15 декабря спектакль "Алия".
16 декабря в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова состоится спектакль по поэме писателя, поэта и драматурга Мухтара Шаханова "Танакоз".
16 декабря в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова состоится спектакль по поэме писателя, поэта и драматурга Мухтара Шаханова "Танакоз".
17 декабря в 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль "Абай-Тоғжан".
Кроме того, в честь праздника Независимости для детей из многодетных и малообеспеченных семей района Байконыр пройдет акция "Қамқорлық мекенжайы" по бесплатному посещению кинотеатров, помощи пенсионерам в уборке двора от снега и раздаче продуктов питания. На площади Дворца молодежи откроется ледовый городок для жителей района, где проведут игры по зимним видам спорта. Планируется проведение турнира по настольному теннису среди организаций района.
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