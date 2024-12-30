В последний день года в восьми локациях Астаны состоятся праздничные новогодние концерты с участием звёзд казахстанской эстрады и творческих коллективов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В районе Алматы на территории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик, в районе Байконыр на территории парка Ататюрк, в районе Нура в Центральном парке и в парке "Коктал" района Сарыарка с 12:00 до 13:30 состоятся праздничные концертные программы.

В районе Сарайшык в жилом массиве "Промышленный" новогодняя программа будет проходить с 13:00 до 14:30.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трёх локациях города пройдут праздничные мероприятия.

31 декабря с 21:00 до 2:00 на городской площади (перед акиматом города), на территории монумента "Қазақ елі" и площадки ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием звёзд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

В мероприятиях примут участие Алмас Кишкенбаев, Аyree, Еркеш Хасен, Бейбит Корган, Кайрат Баекенов, Зарина Омарова, Ильхан Ихсан, Курмаш Махан, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, группы Заман и Меломен и другие артисты.