В честь празднования Наурыза в Астане запланированы более 200 мероприятий. Какие из них пройдут 21-22 марта, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

На городской площади, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона Астана-Арена и площадки EXPO планируют проведение основных праздничных концертов с участием звёзд казахстанской эстрады - Каната Умбетова, Абая Бегей, Алишера Каримова, Айдара Байділдина, трио "Алтын", группы "Арт домбыра", Мади Кадырова, Ғалымжана Жолдасбай, Нүркена Якияева, дуэта "Казакия", Айгерім Мамыровой, Кеңеса Әлімжан, Ғаділбека Жанай, Маржан Арапбаевой и других.

В районе Есиль праздничные мероприятия проведут в следующих локациях:

в 14:00 21 марта и в 13:00 22 марта на территории EXPO состоятся концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля;

в 13:00 22 марта у монумента Байтерек начнётся концерт и соревнования по национальным видам спорта.

В районе Сарыарка мероприятия оба дня будут стартовать в 13:00 на городской площади. Будут развёрнуты восемь юрт, гостей столицы ждут ярмарка традиционных изделий, соревнования по национальным видам спорта, праздничный концерт. 22 марта в 11:00 состоится чемпионат по "Қазақ күресі" среди жителей. Сильнейших борцов ждут ценные призы.

По району Байконыр определены следующие локации:

В парке Ататюрк 21-22 марта с 13:00 посетители смогут насладиться праздничными концертными программами и принять участие в состязаниях по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру. Также будет организована специальная фотозона Әз-Наурыз.

Такая же программа ждёт всех гостей 21 марта в 12:00 на аллее "Писателей" (пересечение проспекта Абая и улицы Сембинова).

Район Сарайшык: На площади у монумента "Қазақ елі" с 13:00 21 и 22 марта будут проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.

В районе Алматы праздничные мероприятия проведут в следующих локациях:

в 13:00 21-22 марта на территорий Дворца школьников имени аль-Фараби по проспекту Тауелсиздик начнется концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю, также будут проходить беспрерывные сцены с показом национальных обычаев;

с 12:00 22 марта на территорий спортивного комплекса "SANA", Аллеи "Күйшілер", сквера "Алма", по проспекту Р. Қошқарбаева, 80/1, на площадке "Дома дружбы" будет проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля.

В районе Нура празднование начнется с 20 марта. В этот день и до 22-го марта с 13:00 на площади перед стадионом Астана Арена будут выставлены юрты в национальном стиле, начнут работу торговые ряды ремесленников, пройдёт концертная программа. Здесь же будут проводиться состязания по национальным видам спорта. Для памятных фото на локации будут беркутчи, тазы, верблюды и лошади, тематические фотозоны. Также будут выставлены картины в этностиле.

Жители могут приобрести узбекский, туркменский, таджикский, кыргызстанский плов и национальные напитки 22 марта с 12:00. В этот день в парке Гашыктар напротив ТРЦ Хан шатыр посольства четырёх стран установят свои юрты в национальных колоритах и будут знакомить астанчан с отличительными особенностями празднования Наурыза в их культуре.

Ещё одной точкой притяжения станет сквер в микрорайоне Жағалау (ул. Сығанак, 1), где 22 марта с 12:00 пройдет большой гастрономический праздник с конкурсами, концертной программой и развлечениями для всей семьи.