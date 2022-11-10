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акимат Астаны Сегодня, 06:51
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Фото: акимат Астаны

Какие медобъекты построят в Астане

Аким Астаны Алтай Кульгинов встретился с главами медучреждений столицы, передаёт BaigeNews.kz.

В своём Instagram аким рассказал, как прошла встреча и как будет развиваться инфраструктура системы здравоохранения. 

Так, железнодорожная больница (многопрофильная городская больница №3) переедет в здание, которое занимал отель Ramada Plaza. А на территории старой больницы будет построен новый перинатальный центр. Кроме того, ещё один перинатальный центр возведут в районе Алматы возле многопрофильной городской больницы №1.

Запланировано строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в микрорайон "Жағалау-3" и районе вокзала "Нұрлы жол", центров первичной медико-санитарной помощи в жилых массивах Коктал-1, Пригородный, Тельмана.

За последние три года в столице открыли 40 объектов "Доктор у дома" (семь из них – в жилых массивах). До конца года планируется открыть ещё 10 объектов. 

Также аким коснулся темы улучшения условий работы для медицинских сотрудников.

С 2020 года средняя зарплата врачей увеличилась на 60% и среднего медперсонала - на 50%. В следующем году планируется повышение зарплаты врачам ещё на 35% и среднему медперсоналу на 10%.

Для привлечения кадров за три года выделено 750 грантов на получение высшего образования. В текущем учебном году – почти 250 грантов. Также для медработников планируется построить общежитие.

Осенью текущего года станции скорой медпомощи Астаны передали ещё 55 спецмашин. Ранее также передали станции медпомощи более 100 единиц спецтранспорта, в том числе 65 реанимобилей.

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#здравоохранение #медицина #Астана #Алтай Кульгинов #строительство
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:51
61
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