Казахстанские боксёры завоевали шесть медалей на Кубке мира по боксу в Бразилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Турнир, проходивший в городе Фос-ду-Игуасу под эгидой международной организации World Boxing, завершился для сборной Казахстана тремя золотыми и тремя бронзовыми наградами.

Чемпионами Кубка мира стали Нурсултан Алтынбек (весовая категория до 51 кг) и Даулет Тулемисов (до 85 кг) среди мужчин, а также Жазира Уракбаева (до 51 кг) среди женщин.

Бронзовые медали завоевали: Диас Молжигитов (80 кг) и Даниял Сапарбай (90+ кг) у мужчин, а также Улжан Сарсенбек (57 кг) у женщин.

Сборная Казахстана была представлена в девяти весовых категориях у мужчин и трёх — у женщин. В её состав вошли:

— мужчины: Нурзат Онгаров (50 кг), Нурсултан Алтынбек (55 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Алмат Абдуали (65 кг), Дархан Дуйсебай (70 кг), Диас Молжигитов (80 кг), Даулет Тулемисов (85 кг), Даниял Сапарбай (90+ кг);

— женщины: Жазира Уракбаева (51 кг), Анита Адишева (54 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг).