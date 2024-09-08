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Какие маршруты автобусов изменились в Астане в день Всемирных игр кочевников

Сегодня, 16:21
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

В Астане на кануне открытия Всемирных игр кочевников изменились несколько автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу компании City Transportation Systems.

"Перекрыт проезд к остановочным пунктам "БЦ The Square", "СК Барыс Арена" по проспекту Туран. В связи с этим маршрут №№ 26, 40, 42, 202 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данных остановочных пунктах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что до завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 120, а также 53 и 58. В компании просят астанчан  гостей столицы заранее планировать свой маршрут.

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