Какие маршруты автобусов изменились в Астане в день Всемирных игр кочевников

В Астане на кануне открытия Всемирных игр кочевников изменились несколько автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу компании City Transportation Systems.

"Перекрыт проезд к остановочным пунктам "БЦ The Square", "СК Барыс Арена" по проспекту Туран. В связи с этим маршрут №№ 26, 40, 42, 202 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данных остановочных пунктах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что до завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 120, а также 53 и 58. В компании просят астанчан гостей столицы заранее планировать свой маршрут.