Специалисты Sergek ITS проанализировали автомобильный трафик в двух крупнейших городах Казахстана – Астане и Алматы, выделив наиболее часто фиксируемые марки и модели автомобилей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сравнив данные за несколько периодов, эксперты составили Топ-10 самых часто встречающихся автомобилей.

Для подсчета аналитики выяснили сколько раз автомобиль определённой марки проезжал на конкретном участке дороги за определённый период времени. Этот показатель не отражает количество уникальных автомобилей, так как одно транспортное средство могло проехать на участке несколько раз.

В Астане исследование проводилось с 12 по 20 января 2025 года на проспекте Туран в районе Центрального парка и на съезде с моста Тулпар в сторону шоссе Коргалжын.

В этом промежутке в столице на первом месте была Toyota Camry - почти 71 тысяча раз. За ней идет Chevrolet Cobalt (36,6 тысячи раз), а на третьем месте – Hyundai Tucson (31,5 тысячи раз). Также среди популярных моделей оказались Hyundai Elantra (24,3 тысячи), Hyundai Accent (22,5 тысячи), Toyota Land Cruiser Prado (22 тысчи) и автомобили китайских брендов (19 тысяч).

В Алматы исследование проводилось с 17 февраля по 7 апреля 2025 года на проспекте Аль-Фараби в восточном направлении – напротив Esentai Mall и восточнее торгового центра.

В Алматы на первом месте также Toyota Camry – 67,3 тысячи раз. Chevrolet Cobalt – 63 тысячи раз. Третье место в Алматы занимает Hyundai Tucson (38,1 тысячи раз), а на четвёртом и пятом местах – Hyundai Elantra (30,8 тысячи) и Hyundai Accent (около 29 тысяч). На шестом месте находится Kia Rio (22 тысячи раз).

Эти данные получены с помощью Sergek ITS - интеллектуальной транспортной системы.