Какие льготы предложат для привлечения призывников в Казахстане

Санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд планируют внедрить для привлечения призывников на службу в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК заявил депутат мажилиса Константин Авершин, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас рассматривают вопрос по поводу внедрения санаторно-курортного лечения солдат, бесплатного проезда. Есть предложение от Министерства обороны, которое будем вводить", - сказал Авершин.

Он также сказал о том, что необходимо повысить заработную плату военнослужащим.

Ранее в Минобороны назвали причины гибели и травматизма в армии, а также прокомментировали петицию об отмене обязательной воинской службы.