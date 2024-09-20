Какие льготы предложат для привлечения призывников в Казахстане
Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
107Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд планируют внедрить для привлечения призывников на службу в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК заявил депутат мажилиса Константин Авершин, передаёт BaigeNews.kz.
"Сейчас рассматривают вопрос по поводу внедрения санаторно-курортного лечения солдат, бесплатного проезда. Есть предложение от Министерства обороны, которое будем вводить", - сказал Авершин.
Он также сказал о том, что необходимо повысить заработную плату военнослужащим.
Ранее в Минобороны назвали причины гибели и травматизма в армии, а также прокомментировали петицию об отмене обязательной воинской службы.
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