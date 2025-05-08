В Казахстане продолжается работа по обеспечению социальной поддержки ветеранов. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, ветеранам предоставляются льготы по налогообложению, а в специализированных госпиталях Астаны и Алматы оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, местные исполнительные органы, используя средства местного бюджета и спонсорскую помощь, реализуют ряд дополнительных мер поддержки.

В 2025 году на эти цели предусмотрены значительные бюджетные ассигнования:

2,6 млрд тенге — на возмещение платы за коммунальные услуги;

21,5 млн тенге — на помощь в ремонте жилья;

14,5 млн тенге — на приобретение топлива;

4,1 млрд тенге — на льготы на проезд в общественном транспорте;

48,5 млн тенге — на лекарственное обеспечение;

441,9 млн тенге — на протезирование зубов;

103,9 млн тенге — на приобретение продуктовых наборов.

Вице-министр подчеркнул, что государство продолжит уделять особое внимание качеству жизни ветеранов, особенно в канун и в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы.