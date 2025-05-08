Какие льготы положены казахстанским ветеранам?
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В Казахстане продолжается работа по обеспечению социальной поддержки ветеранов. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, ветеранам предоставляются льготы по налогообложению, а в специализированных госпиталях Астаны и Алматы оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, местные исполнительные органы, используя средства местного бюджета и спонсорскую помощь, реализуют ряд дополнительных мер поддержки.
В 2025 году на эти цели предусмотрены значительные бюджетные ассигнования:
- 2,6 млрд тенге — на возмещение платы за коммунальные услуги;
- 21,5 млн тенге — на помощь в ремонте жилья;
- 14,5 млн тенге — на приобретение топлива;
- 4,1 млрд тенге — на льготы на проезд в общественном транспорте;
- 48,5 млн тенге — на лекарственное обеспечение;
- 441,9 млн тенге — на протезирование зубов;
- 103,9 млн тенге — на приобретение продуктовых наборов.
Вице-министр подчеркнул, что государство продолжит уделять особое внимание качеству жизни ветеранов, особенно в канун и в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы.
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