open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Какие квартиры чаще всего искали в Казахстане в 2022 году, рассказали аналитики
pixabay.com Сегодня, 12:31
180
Сегодня, 12:31
180
Фото: pixabay.com

Какие квартиры чаще всего искали в Казахстане в 2022 году, рассказали аналитики

Аналитики сайта объявлений жилой и коммерческой недвижимости в Казахстане рассказали, какие квартиры были самыми популярными в запросах пользователей в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт компании.

"В 2022 году казахстанцы искали в основном однокомнатные квартиры. На однушки пришлось более 50 процентов всех поисковых запросов", - говорится в сообщении.

В Астане наибольшим спросом пользовались квартиры до 20–25 миллионов тенге. Больше 53 процентов поиска пришлось на однокомнатные квартиры. Двухкомнатные квартиры по статистике выбирали 26,6 пользователей, и 20 процентов просматривали объявления по трёхкомнатным квартирам.

В Алматы покупатели чаще всего искали жильё стоимостью до 20 миллионов тенге. На втором месте были запросы до 25 миллионов, на третьем — до 30 миллионов тенге. По комнатности поиск разделился так:

  • однокомнатные — 55,8 процента;
  • двухкомнатные — 25,6 процента;
  • трёхкомнатные — 18,5 процента. 

Средняя цена на однокомнатные квартиры в Алматы составляет 24-25 миллиона тенге, в Астане — 18-18,5 миллиона тенге.

В Шымкенте в лидерах было жильё до 25 миллионов. В Актобе, Актау, Караганде и других городах бюджет покупателей был ограничен 15–20 миллионами тенге. Доля поиска однушек в этих городах достигала 55 процентов.

"Везде покупатели искали квартиры в кирпичных и панельных домах. Самые популярные годы постройки — 2000–2022-й", - добавили аналитики. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #жилье #квартиры
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:31
180
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх