Какие квартиры чаще всего искали в Казахстане в 2022 году, рассказали аналитики

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Аналитики сайта объявлений жилой и коммерческой недвижимости в Казахстане рассказали, какие квартиры были самыми популярными в запросах пользователей в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт компании.

"В 2022 году казахстанцы искали в основном однокомнатные квартиры. На однушки пришлось более 50 процентов всех поисковых запросов", - говорится в сообщении.

В Астане наибольшим спросом пользовались квартиры до 20–25 миллионов тенге. Больше 53 процентов поиска пришлось на однокомнатные квартиры. Двухкомнатные квартиры по статистике выбирали 26,6 пользователей, и 20 процентов просматривали объявления по трёхкомнатным квартирам.

В Алматы покупатели чаще всего искали жильё стоимостью до 20 миллионов тенге. На втором месте были запросы до 25 миллионов, на третьем — до 30 миллионов тенге. По комнатности поиск разделился так:

однокомнатные — 55,8 процента;

двухкомнатные — 25,6 процента;

трёхкомнатные — 18,5 процента.

Средняя цена на однокомнатные квартиры в Алматы составляет 24-25 миллиона тенге, в Астане — 18-18,5 миллиона тенге.

В Шымкенте в лидерах было жильё до 25 миллионов. В Актобе, Актау, Караганде и других городах бюджет покупателей был ограничен 15–20 миллионами тенге. Доля поиска однушек в этих городах достигала 55 процентов.