Какие купюры подделывают чаще всего в Казахстане

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Поддельные банкноты на сумму более 1,2 миллиона тенге выявили банки за 2022 год в Казахстане. Какие купюры подделывают чаще всего и в каких городах орудуют фальшивомонетчики, рассказали в Нацбанке РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлен 391 поддельный денежный знак на сумму 1 237 250 тенге, из них 386 банкнот и пять монет. Этот показатель на 24,7 процента ниже по сравнению с 2021 годом", - сообщили в Нацбанке.

Чаще других подделывали банкноты номиналом 2000 тенге – 238 штук (60% от общего количества выявленных подделок), 10 000 тенге – 55 штук (14 процентов), 500 тенге – 50 штук (12,8 процента).

"Наибольшее количество поддельных банкнот выявлено в Алматы – 255 штук или 65,2 процента от общего количества. На долю остальных регионов пришлось 136 штук", - уточнили в банке.

Эксперты заявили, что банкноты подделывают в основном с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге.