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Какие купюры подделывают чаще всего в Казахстане
С начала года в Казахстане выявили 250 поддельных денежных знаков. О том, какие купюры чаще всего подделывают и как себя обезопасить, рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет Нацбанка РК Аскат Мукамадиев, передаёт BaigeNews.kz.
"За 10 месяцев Национальным банком и банками второго уровня выявлено 247 поддельных банкнот и три монеты на сумму 739 650 тенге. Это на 55 процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Чаще всего в это году подделывали банкноты номиналом 2 000 тенге – 161 штука, 10 000 тенге – 27 штук, 5 000 тенге – 24 штуки", - сообщил спикер.
Наибольшее количество подделок изъяли в Алматы – 126 штук (50 процентов), в Восточно-Казахстанской области – 59 штук и Астане – 22 штуки.
Мукамадиев отметил, что в основном подделки изготавливают на цветных принтерах с использованием офсетной бумаги. Фальшивомонетчики имитируют визуальные защитные элементы.
Нацбанк напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
На банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, хорошо различимых на ощупь.
Цвет банкноты должен быть четким и контрастным, необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала.
Также следует обратить внимание на сплошную ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.
На банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого.
Также на всех банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф.
На банкноте номиналом 20 000 тенге образца 2022 года расположена голографическая полоса в полуокнах. Полоса имеет цветопеременный и динамический эффекты.
Такая проверка купюр займет несколько минут и поможет каждому определить подлинность банкнот.
В Нацбанке напомнили, что казахстанский тенге является одной из самых защищённых от подделок валют в мире.
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