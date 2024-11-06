Какие котельные заработали в Сарани, рассказал аким Карагандинской области

О том, какие работы сегодня проводятся по повторному запуску нового теплоисточника в Сарани, рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"При запуске новой котельной в Сарани возникли технические проблемы с насосным оборудованием. Они исправлены. На сегодня первый и второй котлы центральной котельной в Сарани работают. По третьему и четвертому идут пуско-наладочные работы. Центральная котельная на сегодняшний день отапливает 113 жилых домов. Мы эту работу будем дальше продолжать, постепенно будем увеличивать подключение к центральной котельной", - сообщил глава региона на брифинге в СЦК.

Он добавил, что остальные дома, как и прежде, отапливаются локальными котельными.

"В будущем в любом случае будем переходить на центральную котельную. Эта работа на моем личном контроле", - заверил Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, в сентябре в городе презентовали центральный теплоисточник, на строительство которого ушло 12 лет. Однако с наступлением холодов котельную запустить не смогли. Люди стали жаловаться, что замерзают. Дома пришлось в срочном порядке подключать к локальным теплоисточникам.

14 октября аким Сарани Еркин Баулыков извинился за срыв начала отопительного сезона, а 29 октября аким области освободил его от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручение о завершении всех необходимых работ для подачи тепла жителям Сарани и заявил, что все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону.