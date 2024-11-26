Какие компании будут участвовать в строительстве центра искусственного интеллекта в Астане

Международные компании будут принимать участие в строительстве центра искусственного интеллекта в Астане. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, передает BaigeNews.kz.

Речь идет о компаниях Big Tech: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet's Google.

"По поручению Главы государства данный центр должен быть открыт в 2025 году. Из республиканского бюджета на строительство данного центра средства не предусматриваются. Будет комбинация разных источников. Мы будем разговаривать с международными Big Tech, потому что они хотят участвовать в открытии R&D-лаборатории, различных лабораторий по ИИ. Поэтому будет привлекаться большой ряд компаний", - сказал министр.

Мадиев также добавил, что точную стоимость проекта пока назвать не может, так как комплексного проекта расчетов не было.

"Каждый день добавляются желающие участвовать в этом проекте. Мы сейчас на начальном этапе", - заключил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане искусственный интеллект планируют использовать на объектах обороны.