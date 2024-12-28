В Казахстане подводят итоги 2024 года. Эксперты назвали ключевые законы, принятые в стране в уходящем году, передаёт BaigeNews.kz.

Закон о криминализации домашнего насилия. Документ ужесточает наказание за семейно-бытовое насилие и предполагает создание в стране центров поддержки семьи для помощи пострадавшим от насилия.

Введение Европротокола в рамках Закона "О страховой деятельности". Закон упрощает порядок оформления документов о дорожно-транспортном происшествии, которое осуществляется без участия сотрудников полиции и решения суда.

Введение механизма онлайн-петиций в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК. Документ устанавливает правила подачи гражданами петиций, а также реагирования на них государственных органов.

Введение ответственности за буллинг в рамках КоАП. С 16 июня 2024 года в Казахстане введена административная ответственность за буллинг в отношении несовершеннолетнего лица, в том числе с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг).

Повышение ответственности за порчу чужого имущества, осквернение природы и общественных мест. В целях борьбы с фактами вандализма в стране внесены поправки в законодательство за порчу чужого имущества, осквернение природы и общественных мест.

Введение электромобилей в правовое обращение в рамках закона "О дорожном движении". Согласно принятым поправкам, владельцы электромобилей освобождаются от платы наряду с ветеранами ВОВ, инвалидами I и II групп, законными представителями ребенка с инвалидностью, многодетными матерями и пострадавшими от ядерных испытаний. Владельцам электромобилей можно осуществлять стоянку ТС с работающим двигателем в жилых зонах.

Ограничение полномочий коллекторов в рамках закона "О коллекторской деятельности". Согласно новым правилам, коллекторские агентства обязаны информировать должников об их праве на изменение условий исполнения обязательств. Таким образом была введена прямая обязанность для коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности граждан по кредитам.

Отмена деклараций для граждан, подпадающих под 4-й этап всеобщего декларирования. Оставшиеся категории граждан освобождаются от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. Декларирование сохраняется только для лиц, имеющих активы за пределами Казахстана, совершивших приобретения стоимостью свыше 20 тыс. МРП в течение года, а также получивших доход, облагаемый самостоятельно.

Поправки в Закон "О противодействии торговле людьми". Принятие документа создает правовую базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми; определяет круг и роль субъектов противодействия; снижает латентность торговли людьми через такие новые механизмы, как оценка рисков торговли людьми, а также порядок перенаправления жертв, который позволит выявлять потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами.

Запрет на усыновление и наставничество над детьми-сиротами для ЛГБТ+ в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей".