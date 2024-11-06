Какие казахстанские вузы вошли в рейтинг лучших университетов Азии
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Опубликован рейтинг лучших университетов Азии - QS Asia university ranking 2025. В нём представлены 985 вузов из 25 стран, в том числе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Наибольшую конкуренцию для казахстанских вузов составили университеты Индии, Китая, Японии и Южной Кореи.
В новый рейтинг лучших университетов Азии 2025 года вошли 35 учебных заведений, что является абсолютным рекордом за всю историю страны.
Наиболее высокое место - 29-е занял Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 65-я строчка у Евразийского национального университета. 89-я позиция - Satbayev University.
Во второй сотне пять университетов - Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова и Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави.
"Усиление позиций Казахстана в рейтинге лучших университетов Азии отражает приверженность к соответствию самым высоким стандартам высшего образования и росту международного признания. В этом году достигнутая положительная динамика характеризуется улучшением позиций почти двух третей университетов Казахстана, входящих в рейтинг, и увеличением количества казахстанских вузов в первой сотне рейтинга с двух до трёх. Такие впечатляющие результаты стали возможными благодаря высокому качеству образовательной среды, позволяющей задействовать более персонализированные подходы в преподавании и обучении, и сохраняющемуся росту репутационных показателей", - отметил старший вице-президент QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер.
22 казахстанских вуза улучшили свои позиции в рейтинге, три - сохранили места, один – Казахский национальный женский педагогический университет – возвратился в рейтинг после годового перерыва.
"Количество казахстанских вузов в рейтинге лучших университетов Азии увеличилось до 35. Это абсолютный рекорд за всю историю высшего образования страны. По сравнению с прошлым годом средние значения расчётных показателей казахстанских вузов – участников рейтинга выросли по каждому индикатору методологии, что свидетельствует о системной работе по повышению глобальной конкурентоспособности казахстанских вузов, затрагивающей целый ряд ключевых направлений. В этом году доля публикаций казахстанских авторов в журналах первого и второго квартиля впервые превысила 70%, отражая повышение влиятельности научных исследований и повышение эффективности публикационных стратегий образовательных учреждений и научных организаций Казахстана. Одной из основных возможностей для дальнейшего продвижения казахстанских вузов в рейтингах остаётся вовлечение преподавателей и сотрудников в научные исследования через создание материальных и нематериальных стимулов и развитие навыков академического письма", - заявил региональный директор QS Сергей Христолюбов.
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