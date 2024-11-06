Какие казахстанские вузы вошли в рейтинг лучших университетов Азии

Опубликован рейтинг лучших университетов Азии - QS Asia university ranking 2025. В нём представлены 985 вузов из 25 стран, в том числе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Наибольшую конкуренцию для казахстанских вузов составили университеты Индии, Китая, Японии и Южной Кореи.

В новый рейтинг лучших университетов Азии 2025 года вошли 35 учебных заведений, что является абсолютным рекордом за всю историю страны.

Наиболее высокое место - 29-е занял Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 65-я строчка у Евразийского национального университета. 89-я позиция - Satbayev University.

Во второй сотне пять университетов - Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова и Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави.

"Усиление позиций Казахстана в рейтинге лучших университетов Азии отражает приверженность к соответствию самым высоким стандартам высшего образования и росту международного признания. В этом году достигнутая положительная динамика характеризуется улучшением позиций почти двух третей университетов Казахстана, входящих в рейтинг, и увеличением количества казахстанских вузов в первой сотне рейтинга с двух до трёх. Такие впечатляющие результаты стали возможными благодаря высокому качеству образовательной среды, позволяющей задействовать более персонализированные подходы в преподавании и обучении, и сохраняющемуся росту репутационных показателей", - отметил старший вице-президент QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер.

22 казахстанских вуза улучшили свои позиции в рейтинге, три - сохранили места, один – Казахский национальный женский педагогический университет – возвратился в рейтинг после годового перерыва.