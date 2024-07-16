Какие казахстанские телеканалы будут транслировать Олимпийские игры в Париже
Сегодня, 19:23
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Сегодня, 19:23Сегодня, 19:23
115Фото: pxhere.com
Право на показ XXXIII Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, получили пять казахстанских телеканалов, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанцы смогут посмотреть соревнования на каналах Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, "Хабар" и "Ел арна".
На Олимпийских играх будут работать 26 комментаторов. Среди них такие опытные специалисты как Есей Жеңісұлы, Сергей Райлян, Лилиана Альжанова, Ғалым Сүлейменов, Арман Абдрахманов, Жандос Қонысбаев, Жандос Айтбайұлы, Асхат Жақаев, Айдар Махметов, Ербол Каиров.
Сборная Казахстана получила 92 лицензии на Игры по 25 видам спорта. Спортивную честь страны будут защищать 80 спортсменов. Расписание Олимпиады будет опубликовано дополнительно.
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