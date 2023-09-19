Какие казахстанские продукты пользуются высоким спросом у зарубежного потребителя

Казахстанские предприятия наращивают объемы экспорта обработанных товаров. Поставки подсолнечного масла в зарубежные страны выросли на треть за пол года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По информации правительства, товарооборот готовой продукции казахстанских производителей за первое полугодие 2023 года составил 39,4 млрд долларов, что на 22% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом, наибольшие объемы экспортных поставок отправляются в Россию, Китай, Узбекистан, Турцию, из стран дальнего зарубежья — Нидерланды, Великобританию, Японию.

"Зарубежные потребители активно покупают пшеничную муку, подсолнечное масло, минеральные удобрения казахстанского производства. В частности, только подсолнечного масла экспортировали 155,9 тыс. тонн. Это на 33,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В целом тенденция увеличения поставок подсолнечного масла на зарубежные рынки отмечается с прошлого года. По итогам 2022 года экспорт подсолнечного масла из Казахстана вырос в 3 раза по сравнению с 2021 годом и составил 346,4 млн долларов в денежном выражении", - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, в прошлом году отечественные производители существенно нарастили объемы поставок маргарина — в 2,7 раза, до 88,8 млн долларов.

В основном на экспорт отправляется продукция металлургии и химической промышленности: медь и катоды из меди, ферросплавы, уран, нефтепродукты, цинк и алюминий необработанные, плоский прокат горячекатаный, природный газ.