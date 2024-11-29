Какие изменения ждут знаковые спортобъекты Алматы

Знаковые спортивные объекты Алматы, в числе которых Комплекс лыжных трамплинов и Центральный стадион, ждут важные преобразования. Какие именно – разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Строительство больших современных спортивных объектов в Казахстане – событие нечастое. Первая большая спортивная стройка в эпоху Независимости захлестнула страну в преддверии зимних Азиатских игр 2011 года. В Астане возвели новый современный 30-тысячный стадион "Астана арена", ледовый дворец "Алау", велотрек "Сарыарка". А в Алматы на месте устаревших и морально, и физически старых трамплинов с нуля построили современный Комплекс лыжных трамплинов К-95 и К-120, отремонтированы Дворец спорта имени Балуана Шолака, каток "Медеу", в Алматинской области появился лыжно-биатлонный стадион.

Второй строительный бум по возведению спортивных объектов состоялся в связи с проведением зимней Универсиады в 2017 году в Алматы. Так появились 12-тысячная "Алматы арена", трёхтысячная "Халык арена", серьёзно обновлены трассы горнолыжных курортов "Шымбулак" и "Табаган". С тех пор строительство новых больших спортивных объектов в Алматы не велось. За это время объекты, которые были задействованы в рамках Универсиады и Азиады, стали нуждаться в ремонте.

Не секрет, что международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар", построенный к Азиаде-2011, это не только большие трамплины К-95 и К-125, судейская вышка и медиацентр, открытые в 2010 году. В 2013 году появились три малых трамплина – К-20, К-40, К-60, судейская вышка и открытая площадка тренеров. Эти три тренировочных трамплина – единственные в Казахстане, на них делают свои первые шаги дети, пришедшие в секцию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Однако уже 11 лет тренировки на трёх детских трамплинах проходят в сжатых условиях. Дело в том, что в отличие от двух больших, три маленьких трамплина до сих пор не входят в юрисдикцию Дирекции спортивных сооружений. Это осложняет работу секции.

"Все эти 11 лет объект находится на балансе управления строительства, то есть де-факто малые трамплины до сих пор не приняты в эксплуатацию. В нынешних условиях мы сами, силами тренеров по сути поддерживаем их в рабочем состоянии, чтобы не прерывать тренировки. Мы неоднократно просили передать их в подчинение Комплекса трамплинов "Сункар", но пока ещё это не состоялось по разным причинам. Эти детские трамплины – единственные в стране учебные трамплины, дети охотно идут в наш вид спорта", – констатировал вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РК Андрей Вервейкин.

Отметим, что именно благодаря существованию трёх малых трамплинов в Казахстане и энтузиазму тренеров в 2024 году появился первый в истории чемпион зимних юношеских Олимпийских игр Илья Мизерных. Он как раз начал свои занятия в 2013 году сначала с К-20, позже освоил более далёкие полёты на К-40 и К-60, после чего, повзрослев, освоил большие трамплины и выиграл олимпийское золото среди юношей.

"В принципе, без этих трамплинов у нас не было бы и этой медали, потому что не было бы и детей, занимающихся в таком количестве, которое нас радует", – отметил Вервейкин.

В управлении строительства Алматы в ответ на запрос BaigeNews.kz рассказали, что ведут работу по вводу в эксплуатацию малых (детских) трамплинов, но быстрого решения вопроса не обещают.

"В текущем году проведено техническое обследование трёх малых трамплинов. Сейчас осуществляется подготовка по разработке проекта для последующего проведения СМР и ввода объекта в эксплуатацию. Срок завершения указанных мероприятий составит от восьми месяцев до одного года с учётом проведения конкурсных процедур", – заявили в управлении строительства.

Несмотря на то, что большому комплексу трамплинов всего 14 лет, он также нуждается в обновлении. И. о. руководителя управления спорта Алматы Бекжан Онжан в ответ на запрос редакции пояснил, что на взрослых больших трамплинах уже начали проводить некоторые ремонтные работы.

"В настоящее время полная реконструкция комплекса больших трамплинов не требуется. В то же время управляющей компанией в лице Дирекции спортивных сооружений ежегодно проводятся мероприятия по обслуживанию и содержанию комплекса больших трамплинов. Более того, Дирекцией совместно с Национальной лыжной ассоциацией РК весной текущего года приглашён инспектор из Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) для получения сертификатов на трамплины МКЛТ "Сункар". В соответствии с заключением приглашённого инспектора, в 2024 году заменены боковые фланги на К-125, отремонтированы борта поля выката и горы приземления К-125 и К-95, заменены светильники уличного освещения, заменены разметки на К-125 и К-95, произведён ремонт кровли и косметический ремонт здания ППКД, восстановлена гидроизоляция деформационных швов, изготовлены навесы на К-95 и К-125 по требованию FIS, произведено проектирование мини-трамплина К-10 для привлечения детей с семилетнего возраста", – рассказал Бекжан Онжан.

На 2025 год, по его словам, планируется сделать капитальный ремонт асфальтного покрытия, заменить магистральный водопровод, отремонтировать гранитные лестницы и флагштоки, построить ещё один маленький трамплин К-10. Также в планах на предстоящий год – косметический ремонт зданий, трибун и полный ремонт поля выката трамплинов К-95 и К-125, устройства дренажной системы и замена натурального газона.

Ещё одна подзабытая тема, связанная с Комплексом трамплинов, – лыжная трасса на вершине холма возле больших трамплинов. В 2015 году здесь даже проходил чемпионат мира среди юношей и молодёжи по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, после этого склон горы начал сползать, трассу признали аварийной и закрыли. Бекжан Онжан рассказал, что спустя 10 лет район законсервированной трассы получит новую жизнь.

"На земельном участке, прилегающем к международному комплексу лыжных трамплинов "Сункар", расположен незавершённый объект строительства "Лыжно-роллерная трасса", которая не является объектом доверительного управления Дирекции и в настоящее время технически не обслуживается. На текущий момент территория лыжно-роллерной трассы рассматривается как часть планируемой новой рекреационной зоны "Арборетум". Эта территория со сложным рельефом, которая включает также территорию лыжно-роллерной трассы", – пояснил Бекжан Онжан.

Если по Комплексу лыжных трамплинов фронт работ примерно понятен, то Центральный стадион – один из крупнейших спортивных комплексов Казахстана на 30 тысяч посадочных мест, построенный в 1958 году и являющийся памятником архитектуры, ждут более грандиозные изменения. В акимате Алматы вынашивают планы по грандиозной реконструкции спортивного объекта. Для начала вспомним, какие реконструкции уже претерпевал домашний стадион футбольного клуба "Кайрат" и сборной Казахстана по футболу.

Спортивный комплекс, состоящий из нескольких спортивных объектов, был сооружён в 1955-1975 годы. На территории в 22 га были построены большая спортивная арена (стадион), малая спортивная арена (стадион), крытый атлетический манеж (зал борьбы, универсальный спортивный зал) и запасное футбольное поле с легкоатлетическими дорожками.

Центральный стадион включён в список государственных памятников градостроительства и архитектуры республиканского значения. Большая спортивная арена была построена в 1955-1958 годы по проекту архитекторов Адамбека Капанова (главный архитектор проекта) и А. Я. Коссова, состоящее из футбольного поля размером 104 на 69 метров (до реконструкции), восьми беговых дорожек на 100 и 400 метров, легкоатлетических секторов для прыжков и метания снарядов.

Трибуны большой спортивной арены были рассчитаны на 30 тысяч мест, под которыми размещены залы для спортивных игр, борьбы, бокса, комнаты тренеров, судей и врачей, гостиница на 200 мест.

В малую арену входил стадион на 5000 мест, поле для стрельбы из лука (лукодром), теннисные корты и площадки для ручного мяча. В 1975 году дополнительно построено крытое спортивное сооружение – атлетический манеж.

В 1997 году в рамках подготовки ко вторым Центральноазиатским играм была проведена реконструкция Центрального стадиона – уложено новейшее на тот момент покрытие легкоатлетических беговых дорожек итальянской компании Mondo, аналогичное уложенному при проведении Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США). Прежние деревянные лавочки, установленные на трибунах, заменили на пластиковые сидения, установлено новое электронное табло.

В 2002 году Казахстан был принят в члены УЕФА. Для приведения стадиона к стандартам УЕФА из городского бюджета были выделены финансовые средства на возведение металлического навеса над западной трибуной, конструкция которого весит более 350 тонн, замену пластиковых сидений, приведение всей инфраструктуры стадиона к минимальным нормам УЕФА. В результате выполненных мероприятий стадион получил право проведения международных матчей.

Сейчас Центральный стадион Алматы имеет четвёртую категорию УЕФА, которая позволяет проводить здесь матчи европейских клубных турниров всех стадий, а также игры национальных сборных всех возрастов. Другой стадион в Казахстане с такой же категорией – "Астана арена". Остальные футбольные арены в городах Казахстана не имеют подобного допуска. До постройки "Астана арены" Казахстан принимал на Центральном стадионе в Алматы сборные Португалии, Англии, Сербии, Турции и другие ведущие европейские команды. На прекрасный натуральный газон Центрального выходили такие звёзды, как Криштиану Роналду, Дэвид Бэкхем, Уэйн Руни. В 2024 году сложилась интересная ситуация – из-за того, что "Астана арена" закрыта на ремонт, алматинский Центральный принимал матчи сборных, на нём до сих пор играет матчи Лиги конференций столичная "Астана". Правда, без той мощной поддержки, как если бы выступала она в столице. Одним из знаковых матчей на Центральном станет игра между "Астаной" и лондонским "Челси"12 декабря.

Но есть и обратная сторона. Состояние отдельных элементов здания Центрального стадиона вызывает тревогу. По данным управления спорта Алматы, наличие недостатков в здании не препятствует проведению предстоящего международного матча "Астана" с английским "Челси", однако в будущем знаковый объект ждёт грандиозная реновация.

"Принято решение о необходимости проведения после 2025 года реконструкции и модернизации Центрального стадиона по международным стандартам с увеличением до 40 тысяч посадочных мест, в том числе прилегающей территории. В связи с чем произведение значительных затрат на проведение капитального ремонта отдельных конструкции и элементов здания Центрального стадиона является нецелесообразным. В настоящее время заинтересованными управлениями акимата осуществляются подготовительные мероприятия для проведения реконструкции", – сообщил Бекжан Онжан.

Таким образом, в 2025 году алматинский "Кайрат" сыграет чемпионат Казахстана и Лигу чемпионов на родном Центральном. Однако, уже в 2026 году команде, вероятно, придётся временно переехать на поле одной из своих Академий для внутренних матчей, а вот для еврокубков придётся либо ехать на "Астана арену", либо срочно возводить необходимую инфраструктуру вокруг футбольных полей или в своих академиях, или на тренировочной футбольной арене Центра спортивной подготовки "Алматы" для получения нужной категории от УЕФА.

Несмотря на то, что планируется грандиозная реконструкция Центрального, звучат отдельные мнения о необходимости строительства второго стадиона в Алматы, соответствующего четвёртой категории УЕФА. В начале года депутат Казыбек Иса констатировал, что за 30 лет в Казахстане построили всего один суперсовременный стадион, хотя за это время можно было бы возвести больше таких объектов в разных городах. Опрошенные нами горожане, проживающие не в центре Алматы, отметили, что были бы рады иметь недалеко от дома современный спортивный центр.

"Когда у нас в Алатауском районе построили "Алматы арену", это стало глотком свежего воздуха. Мы получили возможность отдать ребёнка в секцию в шаговой доступности, а не возить его через весь Алматы на тренировки. Если в таких районах, как наш, появятся современные объекты, новый стадион, то это будет замечательно. А Центральный стадион пусть продолжит выполнять свою роль, оставаясь жемчужиной нашего города и принимая детей, проживающих в том районе", – отметила алматинка Сандугаш Махметова.

Как мы видим, Алматы ждёт новый виток развития спортивных объектов, но насколько качественным он будет, зависит от выверенности и продуманности принимаемых решений.