В систему обязательного социального медицинского страхования в Казахстане будут внесены изменения. Минздрав планирует объединить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС. С чем связано это предложение, и какие конкретно изменения произойдут в системе медстрахования в этом году. Об этом в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказала заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Светлана Пономарева.

- Светлана Владимировна, будут ли изменения в отчислениях ОСМС в 2025 году? Сколько будут платить за ОСМС казахстанцы в этом году?

- Основой для расчета взносов самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей является минимальная заработная плата. В 2025 году ее размер сохранился на том же уровне – 85 000 тенге. А значит и размеры взносов для них не изменятся.

Таким образом, платежи на ОСМС в 2025 году будут следующими: отчисления работодателей – три процента от начисленного дохода работника; взносы работников – два процента от дохода. Взносы физических лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера – составляют два процента от дохода. Взносы же ИП и лиц, занимающихся частной практикой – в месяц 5 950 тенге, взносы самостоятельных плательщиков – в месяц 4 250 тенге.

Изменится лишь размер единого платежа с 21,5 до 23,8 процентов от дохода работника.

- Минздрав планирует объединить ГОБМП и ОСМС? С чем связано это предложение? Как оно повлияет на работу медстрахования?

- Как вы знаете, система ОСМС внедрена в 2020 году. Она предусматривала финансирование медицинских услуг из двух источников – из республиканского бюджета (ГОБМП) и активов ОСМС. И таким образом, были сформированы два пакета медуслуг- ГОБМП и пакет ОСМС.

В своем послании президент акцентировал внимание на формировании Единого пакета медицинской помощи, который должен обеспечить принцип справедливого доступа всех слоев населения к услугам здравоохранения.

С 2025 года мы будем поэтапно пересматривать пакеты медицинских услуг ГОБМП и ОСМС. Это предполагает приближение к реальной страховой модели медицины, и исключение перетоков и дублирование медуслуг между пакетами.

Основным критерием для определения источника финансирования служил перечень заболеваний, в связи с чем ряд услуг были продублированы в двух пакетах. Это создает неудобства как для специалистов медорганизаций, так и для пациентов.

Кроме того, финансирование из разных источников, создает непонимание у пациента, в рамках какого статуса он может получить услугу как застрахованный или в рамках ГОБМП. Например, при проведении онкоскринингов первый этап финансируется на сегодня за счет ГОБМП, а второй этап в системе ОСМС. В связи с чем становится недоступным два этап скрининга при отсутствии статуса застрахованности. Это привело к снижению охвата целевой группы онкоскринингами до 30 процентов, при рекомендуемых 70-ти.

Да, внедрение ОСМС совпало с пандемией COVID -19. В этой связи из-за большой нагрузки на республиканский бюджет часть услуг из ГОБМП были перенесены в ОСМС.

- Сколько казахстанцев сейчас имеют обязательное социальное медстрахование?

- Государство вносит страховые взносы за 15 категорий населения, куда входят дети, беременные, пенсионеры, студенты, лица с инвалидностью, безработные и другие категории населения, которые составляют свыше 11 млн казахстанцев. Это означает, что данные категории населения защищены государством и им обеспечен доступ к медицинской помощи вне зависимости от статуса застрахованности.

В целом по стране статус застрахованности имеют 17 млн населения, что составляет 83 процентов.

Логика оптимизации пакетов заключается в исключении дублирования услуг, создания четких, ясных прозрачных пакетов ГОБМП и ОСМС. Кроме того, данные меры позволят обеспечить гарантии доступности базовой помощи населению вне зависимости от статуса застрахованности.

- В случае объединения изменится ли доступность медпомощи для населения?

- Планируется, что в 2027 году будет завершена работа по переходу на преимущественно страховую модель финансирования, где соотношение расходов будет 30 процентов на ГОБМП (1,2 трлн тенге) и 70 процентов на ОСМС (2,85 трлн тенге).

Таким образом, основная часть обязательств будет исполняться за счет страхования, на принципах солидарной ответственности за здоровье.

Считаем, что такой подход стимулирует пациентов соблюдать назначения врача, вести здоровый образ жизни, следить за своим состоянием, будучи на динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями.

С учетом участия граждан в системе ОСМС, охват среди пациентов с социально значимыми и хроническими заболеваниями на сегодня составляет порядка 85 процентов и ожидается увеличение охвата до 98 процентов в 2027 году. Таким образом, в части доступности медицинской помощи для населения кардинально ничего не изменится.

- Какие еще изменения предлагается внести в ОСМС помимо объединения его с ГОБМП?

- В связи с предложением объединить ГОБМП и ОСМС также предлагается увеличить ежемесячный объект (дохода), принимаемого для исчисления отчислений (взносов) в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного минимального размера заработной платы. Этот шаг позволит не только укрепить финансовую стабильность системы, но и реализовать принцип справедливости и равенства в распределении ответственности за расходы на здоровье среди граждан. Эти изменения коснутся не всех, а порядка девяти процентов всех наемных работников, имеющих доходы свыше 850 тысяч тенге.

В результате дополнительные поступления в систему ОСМС составят 234 миллиарда тенге в 2026 году. Это улучшит доступность и качество медицинской помощи.

В текущих условиях с учетом дополнительных обязательств в системе ОСМС в рамках внедрения единого пакета медицинской помощи, финансовая система, согласно расчетам, не справится с расходами. Поэтому Минздрав предлагает поэтапное повышение ставок взносов государства с 2027 года в 2,5 процентов от объекта исчисления взносов и поэтапным увеличением до пяти процентов в 2037 году.

При этом ставки взносов работников и отчислений работодателей останутся прежними.

Стоит отметить, что в страховой модели государство продолжит вносить взносы за 15 категорий льготников. Застрахованные в системе ОСМС граждане трудоспособного возраста, а это 5 млн человек, также имеют доступ к медицинской помощи в полном объеме.

Кроме того, свыше одного миллиона граждан трудоспособного возраста, относящихся к кризисным и экстренным уровням социального благополучия, то есть с низким уровнем дохода, а также зарегистрированные безработные с 2026 года войдут в число застрахованных в системе ОСМС за счет местных исполнительных органов и смогут беспрепятственно получать дополнительно медицинскую помощь.