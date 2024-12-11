Семь млрд тенге взыскали с нерадивых родителей с начала этого года в Казахстане. Это лишь менее пятой части от общего долга по алиментам. Зачастую должники скрывают свои доходы и имущество, а частные судебные исполнители (ЧСИ) бездействуют, говорят эксперты. Как планируют изменить процесс взыскания алиментов, и что ждёт должников, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Жительница Шымкента Айгуль Омарова воспитывает сына. С бывшим супругом развелась больше 10 лет назад. Поначалу не подавала на алименты, так как отец ребёнка хоть и не часто, но высылал деньги. Кроме того, покупал одежду и обувь. После того, как мужчина женился во второй раз, перестал навещать их и помогать. Тогда Айгуль решила потребовать финансового участия на содержание ребёнка через суд. По решению суда, её ребёнку полагалась одна четвёртая часть заработка родителя. Однако мужчина официально не работал и не спешил исполнять постановление, ссылаясь на личные проблемы. Через знакомых женщина узнала, что у него есть свой бизнес и автомобиль, которые он оформил на родственников.

"Бывший супруг неплохо зарабатывал, но тщательно скрывал свои доходы. Частный судебный исполнитель вызывал его, проводил беседы, но всё было бесполезно. За три года долг накопился за миллион. Он ещё пытался оспорить сумму, показывал квитанции, когда отправлял небольшие деньги. Это было раза три. В какой-то момент они с супругой купили квартиру, это было совместное право собственности, тогда ЧСИ и успел среагировать, наложил арест. Только после этого он погасил весь долг. Теперь исправно высылает по 50 тысяч тенге, но скрывает свои доходы, хотя имеет фирму. Сыну уже 13 лет", – рассказывает женщина.

По данным министерства юстиции, задолженность по алиментам в Казахстане превышает 33 млрд тенге. При этом из-за роста разводов сумма периодически меняется. Всего сейчас в работе больше 280 исполнительных производств о взыскании платежей на содержание несовершеннолетних. Порядка 30 тысяч из них являются проблемными. Больше всего должников в Астане, Алматы, Алматинской и Карагандинской областях. А самый злостный неплательщик проживает в Акмолинской области. Он должен собственным детям 64 млн тенге.

Проблему задолженности по алиментам не первый год поднимает в парламенте депутат Магеррам Магеррамов. Он сторонник создания в стране так называемого алиментного фонда.

"Есть жалобы, когда ЧСИ не предпринимают надлежащих мер, надлежащего исполнения нет, но с другой стороны у них нет возможности заниматься розыском и доставкой, это в их компетенцию не входит. Это должны делать правоохранительные органы. Вопрос взаимодействия ЧСИ и правоохранительных органов сегодня оставляет желать лучшего. Но как бы они не действовали, мы убеждены, что нужен алиментный фонд", – выразил мнение мажилисмен.

Иначе решить проблему накопившегося долга, который уже исчисляется в миллиардах, невозможно, уверен парламентарий. При этом, по его мнению, алиментный фонд должен пополняться не за счёт налогов, а за счёт поступающих в бюджет штрафов и пени.

"В 2023 году мы таких неналоговых поступлений перебрали на 450%. Когда государство отдаёт ребёнку, потом оно же в регрессном порядке взыскивает с должника, у государства же больше возможностей. Все говорят, что-то делаем, но сколько лет прошло, а с 2 млрд задолженности мы сегодня довели до 43 млрд. В мире эту проблему минимизировали только через создание алиментных фондов. У нас в правительстве говорят, что мы иждивенчество породим. Мы породили уже проблему, что у нас такой долг и 500 тысяч детей нуждаются в алиментах", – отметил Магеррам Магеррамов.

Депутат планирует и дальше добиваться создания в Казахстане алиментного фонда.

Правозащитница Баян Усенова считает, что накопившийся огромный долг по алиментам, в первую очередь, связан с некачественной работой ЧСИ и правоохранительных органов. Эксперт уверена, зачастую они просто бездействуют.

"Сразу же должны быть применены несколько мер принудительного исполнения. Так, чтобы должнику было неповадно водить машину, заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы его полностью ограничили во всём. Но они же не принимают. Должники скрывают свои доходы, но ЧСИ может и должен проверять всё. Вот приходит к нему должник и говорит, у меня зарплата 60 тысяч. Почему ЧСИ верит или он заинтересован? Они могут договориться", – говорит Баян Усенова.

По её мнению, ЧСИ должен тщательно проверять положение должника. Такие полномочия ему предоставлены государством. Она уверена, что и суды должны в оперативном порядке рассматривать дела о взыскании алиментов.

"У них доступ ко всем базам, они могут всё поднять, открыть, посмотреть. И при этом они не исполняют или позволяют уходить от ответственности. Надо немного законы подтянуть, чтобы суды не могли вольготно затягивать рассмотрение жалоб на ЧСИ. Надо экстренно рассматривать такие дела, особенно на алименты. То есть не так, что месяц на подготовку, месяц на рассмотрение, пока вступит в силу – ещё месяца два. Мамы теряют драгоценное время, а дети недоедают", – считает правозащитница.

По мнению Баян Усеновой, можно было бы оперативнее рассматривать и вопросы изъятия автомобилей, недвижимости у должников. Пока же зачастую ЧСИ неохотно прибегают к таким мерам, а жалобы на их бездействие, как правило, ни к чему не приводят.

"В каждой области есть региональная палата ЧСИ, над ними стоит республиканская палата ЧСИ. Они творят, что хотят, выносят свои внутренние документы, которые становятся выше закона. Кто за этим должен следить? Мы обращаемся в прокуратуру, они не реагируют, хотя это высший надзорный орган. Как круговая порука, мы жалуемся на ЧСИ, приводим конкретные доводы, суд выносит частное постановление. Что делает прокурор? Он игнорирует, хотя есть основания для возбуждения уголовного дела. Прокуратура не видит нарушения алиментных исполнительных производств", – говорит Баян Усенова.

При этом представители надзорного органа должны, в первую очередь, вставать на защиту граждан, продолжает правозащитница. Накопившийся долг по алиментам, уверена она, это упущение ЧСИ. Для обращения в суд с жалобой на их бездействие людям необходимо нанимать адвокатов. Поскольку составить иск самостоятельно может не каждый.

"Прокуратура должна проверять ЧСИ по жалобе и наказывать. Сначала предупреждение, а дальше применять дисциплинарный или административный порядок, но должна же быть какая-то ответственность ЧСИ. Пока они сквозь пальцы смотрят на все нарушения, этого нельзя допускать", – выразила мнение эксперт.

С начала года с должников по алиментам взыскано 7 млрд тенге. Сумма долга ежегодно меняется, рассказывает руководитель управления по контролю деятельности судисполнителей Минюста РК Гаухар Досжанова.

"Ежегодно количество разводов растёт. Следовательно, исполнительные листы будут поступать, среди них и проблемные алименты, соответственно, и в денежном выражении долги будут расти. Допустим, 284 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов, из них 31 тысяча – проблемные алименты, где есть долги, но платежи идут. А где-то сложно взыскать и платежи", – объясняет представитель министерства юстиции.

По её словам, почти 93% производств о взыскании алиментов исполняются без проблем, то есть на основании судебных решений и через бухгалтеров. Назвать конкретную сумму долга по алиментам сложно, потому что цифра всё время колеблется, отмечает Гаухар Досжанова.

"Эта цифра может расти, например, если в этом месяце 11%, то в следующем 8%. Человек, который в этом месяце оплатил, может в следующем месяце уклоняться от оплаты или наоборот. Эта цифра между 5% и 10% колеблется. Последние пять лет постоянно ежегодно количество проблемных алиментов меняется, сейчас около 10%", – продолжает руководитель управления Минюста.

В республике работают больше 2100 частных судебных исполнителей. По закону они могут применять все меры принудительного воздействия на должников – от арестов счетов и имущества до запретов на выезд за пределы государства. В случае, если неплательщик уклоняется, его привлекают к административной, а после и уголовной ответственности.

"Для ребёнка необходимо, чтобы выплачивалась сумма. Поэтому судебные исполнители стараются, хоть это в законодательстве и не указано, трудоустроить должника. С 2017 года проводятся акции по трудоустройству, около 14 тысяч должников трудоустроены. Сегодня должники уже охотно устраиваются на работу, чтобы шли алиментные платежи", – говорит Гаухар Досжанова.

К слову, сейчас парламентарии работают над пакетом поправок в законодательство, предусматривающих возможность оплаты общественных работ злостным неплательщикам алиментов. Причём трудиться им придётся, пока они полностью не погасят задолженность. А в настоящее время должники по алиментам, привлечённые за неуплату к уголовной ответственности, выполняют назначенные им общественные работы бесплатно.

По словам представителя Минюста, поднимается вопрос и раскрытия банковской тайны при рассмотрении исполнительных производств по алиментам. Зачастую детям выплачивают минимальные суммы, которых едва хватает на содержание. При этом многие из плательщиков зарабатывают гораздо больше.

"Текущие алиментные платежи идут без проблем, но при этом сторона взыскателя подаёт жалобу, что на самом деле у плательщика больше доходов. Но судебный исполнитель в рамках действующего законодательства может запрашивать информацию о движении его денег, если имеется задолженность по алиментам. Если она отсутствует и алименты оплачиваются ежемесячно с минимальной зарплаты, то судисполнитель такие меры принимать не может. Допустим, если на счёте в банке у плательщика алиментов миллионы, либо каждый день переводы поступают, а потом куда-то уходят, но при этом он алименты платит всего 40 тысяч ежемесячно, тогда возникает вопрос. Чтобы с этим разобраться, судисполнитель будет вправе запросить информацию в банке", – поясняет Гаухар Досжанова.

Кроме того, предлагается сократить сроки реализации имущества до одного месяца. Сегодня должнику дают три месяца на то, чтобы он мог самостоятельно его реализовать и погасить долг по алиментам.

В Минюсте намерены интегрировать свою автоматизированную информационную систему с другими базами. Например, с сервисом "Электронный кошелёк". Это необходимо для того, чтобы видеть, какие суммы поступают должникам.

"Многие судебные исполнители работают по традиционным методам. Они смотрят через электронную систему, имеются ли пенсионные отчисления у должника. Если есть, то направляют постановление о взыскании с зарплаты должника. Но должники могут зарабатывать и без заключения трудового договора, к примеру, через социальные сети, онлайн-приложения. При этом человек получает доход и часто для того, чтобы он не поступал на банковскую карту, используют электронные кошельки", – заключила Гаухар Досжанова.

По её словам, этот вопрос уже проработан с Национальным банком и уже есть результаты. Теперь Минюст рекомендует ЧСИ ориентироваться не на пенсионные отчисления должников, а, к примеру, отправлять запросы к тем же агрегаторам такси. Пока закон находится в сенате.