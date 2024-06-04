Какие изменения произошли в составе сборной Казахстана после назначения Черчесова
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Национальная сборная Казахстана приступила к подготовке к товарищеским матчам против Армении и Азербайджана. В окончательный список национальной сборной Казахстана внесены некоторые изменения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Отметим, к предстоящим играм команду будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев. Новый тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым приступит к работе уже после окончания товарищеских матчей.
“В окончательный список национальной сборной Казахстана внесены некоторые изменения. Вместо получившего травму колена Адильхана Добая в команду привлечен Михаил Габышев из "Елимая".
Также расположение команды покинули Ислам Чесноков (травма стопы), Александр Зуев и Бекхан Шайзада (у обоих – ОРВИ). В качестве третьего голкипера на УТС будет задействован вратарь "Кайрата" Данил Устименко. А нападающий команды Иван Свиридов отправился с молодежной сборной U-21 на товарищеские матчи против Грузии U-21”, - говорится в сообщении.
В июне национальная сборная Казахстана проведет два товарищеских матча на выезде. 7 июня национальная команда сыграет против Армении. Игра состоится в Ереване, на Республиканском стадионе имени В.Саркисяна. Начало игры – в 21:00 по времени Астаны.
Ранее сообщалось, на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов. Также ранее сообщалось, Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана.
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