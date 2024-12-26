В Казахстане в 2024 году в целях формирования профессионального госаппарата проведена большая работа. Какие меры были приняты, читайте в материале BaigeNews.kz.

1. Концепция развития государственной службы на 2024-2029 годы

В реализацию поручения главы государства в июле текущего года утверждена Концепция развития государственной службы на 2024-2029 годы.

Концепция направлена на формирование модели госслужбы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности. Данный документ предусматривает дальнейшее совершенствование процедур отбора кадров, правил служебной этики и обучения государственных служащих, а также вопросы цифровизации HR-процессов, централизации кадровых процедур в информационной системе "Е-қызмет". Кроме того, учтены предложения, направленные на изменение подходов системы дисциплинарной ответственности, развитие института корпуса "А" и другие.

В реализацию положений Концепции в октябре 2024 года принят указ, предусматривающий введение обязательной ротации всех административных служащих администрации президента и аппарата правительства, а также отдельных категорий руководящих должностей корпуса "Б" центральных и местных государственных органов.

Указанные меры направлены на обеспечение развития профессиональных компетенций служащих, а также обновление кадрового состава государственных органов.

2. Президентский молодёжный кадровый резерв

В настоящее время на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе назначены 315 (78,9%) резервистов Президентского молодёжного кадрового резерва.

Так, 38 резервистов занимают политические должности, 4 – административные должности корпуса "А", двое избраны депутатами мажилиса парламента.

К примеру, резервистами являются председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, аким области Ұлытау, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане, руководитель аппарата сената парламента, отдельные руководители аппаратов центральных и местных исполнительных органов.

Справочно:отбор в резерв проводился в 2019, 2021 и 2023 годах (к отбору допускаются лица не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж не менее пяти лет). По результатам отборов зачислены 400 человек.

В целом данный институт позволил привлечь в систему государственного управления квалифицированных специалистов. Сформированный резерв является действенным социальным лифтом для талантливой молодёжи.

3. Региональные кадровые резервы

В целях усиления кадрового потенциала региональных органов госуправления в марте 2024 года впервые проведён отбор в региональные кадровые резервы областей, городов республиканского значения и столицы (РКР).

В отборе участвовали граждане не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж не менее трёх лет.

Данный отбор проводился по следующим базовым направлениям: индустрия и промышленность, экономика и финансы, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура, агропромышленный комплекс и земельные отношения, цифровизация, экология. Конкретные отраслевые направления и количество резервистов определяются региональными кадровыми комиссиями с учётом социально-экономической ситуации в области и приоритетов развития системы государственного управления.

По итогам отбора в РКР были зачислены 534 человека. На сегодня трудоустроен 61 резервист, из них на руководящие должности 42 человека. Резервисты были назначены руководителями областных управлений и их заместителями, заместителями акимов районов, главными инспекторами акимов областей и на другие должности.

Важно отметить, что резервисты были отобраны по результатам многоуровневого отбора и в условиях высокой конкуренции (на одно место в среднем претендовали 10 кандидатов). Таким образом, в РКР зачислены наиболее подготовленные и талантливые специалисты.