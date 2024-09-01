Какие изменения ожидают казахстанских школьников в новом учебном году

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев, открывая двери новой школы №103 в Астане, рассказал, что изменится в новом учебном году, передаёт BaigeNews.kz.

"В учебной программе мы улучшаем методику преподавания. Качество образования в первую очередь зависит от методов обучения", — заявил Гани Бейсембаев.

Он напомнил, что на августовской конференции глава ведомства с учителями обсуждал применение элементов искусственного интеллекта для повышения качества обучения в школах страны.

"Больше будем акцентировать внимание на применении цифровых решений. Поэтому, одно из нововведений этого года – это цифровые решения, применение элементов искусственного интеллекта, которые дают возможность выстроить траекторию развития каждого ребенка", — резюмировал глава Минпросвещения.

Министр просвещения Гани Бейсембаев также посидел за партой и вспомнил свои школьные годы. Ранее главе ведомства обратился к казахстанцам перед началом нового учебного года.

Напомним, 2024-2025 учебный год в Казахстане сегодня начался для 3,9 млн школьников, из которых 352 тысячи – первоклассники. Уже с этого месяца в дошкольных организациях начнут работать 3,5 тыс. консультационных пунктов для родителей. Стипендия более 300 тысяч студентов колледжей повысится на 50%. 1,7 млн школьников будут охвачены бесплатным питанием. 87 тысяч казахстанских детей начнут обучение в новых школах. При этом в учебной программе казахстанских школьниковожидаются новые антибуллинговые меры — "Уроки безопасности".