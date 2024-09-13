Какие ипотечные программы в 2025 году запустит "Отбасы банк"

О планах запуска ипотечных программ в 2025 году рассказали в "Отбасы банке", передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что в первом квартале 2025 года стартует программа "Наурыз", а в начале года планируется запуск программ "Ұмай" и "Зелёная ипотека".

Для участия в двух последних программах необходимо иметь минимальный первоначальный взнос в размере от 20%. А для покупки жилья по программе "Ұмай" в регионах достаточно будет иметь на депозите в "Отбасы банке" 15%.