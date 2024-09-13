Какие ипотечные программы в 2025 году запустит "Отбасы банк"
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О планах запуска ипотечных программ в 2025 году рассказали в "Отбасы банке", передаёт BaigeNews.kz.
Отмечается, что в первом квартале 2025 года стартует программа "Наурыз", а в начале года планируется запуск программ "Ұмай" и "Зелёная ипотека".
Для участия в двух последних программах необходимо иметь минимальный первоначальный взнос в размере от 20%. А для покупки жилья по программе "Ұмай" в регионах достаточно будет иметь на депозите в "Отбасы банке" 15%.
"О более подробных условиях покупки жилья по программам "Ұмай" и "Зелёная ипотека" банк сообщит дополнительно. На сегодня известно, что максимальная сумма по данным программам будет равна 50 миллионам тенге. Кредит можно будет взять на покупку жилья или на ремонт. Ограничений по наличию жилья не будет", – сообщается в пресс-релизе банка.
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