Какие инвестпроекты с участием иностранного капитала запустят в Акмолинской области

Центр по привлечению инвестиций "Aqmola Invest" открылся в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Центр организован для комплексного сопровождения инвесторов – от идеи проекта до ввода его в эксплуатацию. На сегодняшний день в пилотном режиме проведено 23 встречи на площадке Центра, из них 13 с иностранным участием.

В торжественном открытии приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Назира Нурбаева, председатель правления АО НК "Kazakh Invest" Ержан Елекеев, генеральный директор "KAZENERGY" Алибек Куантыров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Отто Иван Рона, а также представители компаний из Венгрии и Китая.

"Создание "AQMOLA INVEST" является важным шагом на пути к укреплению экономического потенциала Акмолинской области. Взаимодействие с инвесторами и получение государственных услуг будут осуществляться по принципу "одного окна". Это приведет к дальнейшему формированию благоприятного инвестиционного имиджа региона", – отметил аким области Марат Ахметжанов.

Также сегодня на площадке Центра был подписан ряд соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 76 млрд тенге. Так, венгерская компания Globalia Ltd намерена создать в Аршалынском районе сельскохозяйственный технологический парк на основе углеродного земледелия. На строительство заводов по переработке ТБО в Акмолинской области направит инвестиции китайская компания Beijing Ruiheyuan Construction Engineering Co.Ltd. Предприятие ZhasTol-Stroy планирует строительство завода по производству автоклавного газобетона.

Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать дополнительные рабочие места и существенно пополнить бюджет области. Также создана индустриальная зона республиканского значения "Aqmola" в Аршалынском районе, которая станет передовой производственной площадкой.

Кроме того, Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY подписала меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивого развития с акиматом Акмолинской области.