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  • Какие госуслуги оцифруют в этом году в Казахстане, рассказали в правительстве
t.me/KZgovernment Сегодня, 21:08
187
Сегодня, 21:08
187
Фото: t.me/KZgovernment

Какие госуслуги оцифруют в этом году в Казахстане, рассказали в правительстве

В Казахстане планируют запустить ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса и модернизировать архитектуру "электронного правительства". Эти и другие темы рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые хотят реализовать уже в текущем году. Среди них:

  • оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности;
  • запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации;
  • внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных;
  • автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию;
  • перевод нотариальных услуг в электронный формат.

"Реализация инициатив направлена на решение конкретных жизненных ситуаций граждан и бизнеса, освободив от необходимости лично ходить по различным инстанциям с бумажными документами и тратить время на долгие ожидания в очередях", - отметили в пресс-службе правительства.

Также планируется запустить цифровую очередь на получение жилья; реализовать возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн; обеспечить таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении; информировать граждан (push-уведомление) о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе; запустить сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое.

Премьер-министр одобрил представленные инициативы, отметив, что продвижение цифровизации и расширение проактивного формата предоставления услуг положительно отразятся на качестве жизни населения.

Также на заседании обсуждён вопрос работы с данными как ключевым элементом для дебюрократизации, исключения необходимости запроса различных сведений у граждан, рассмотрен ход оцифровки земельных отношений.

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Сегодня, 21:08
187
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