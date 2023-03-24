Какие госуслуги оцифруют в этом году в Казахстане, рассказали в правительстве

Фото: t.me/KZgovernment

В Казахстане планируют запустить ряд новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса и модернизировать архитектуру "электронного правительства". Эти и другие темы рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Проработан перечень из 66 цифровых инициатив госорганов, которые хотят реализовать уже в текущем году. Среди них:

оцифровка медико-социальной экспертизы для установления инвалидности;

запуск единой цифровой очереди в дошкольные организации;

внедрение приложения Vet Mobile по учету сельхозживотных;

автоматизация процедуры освобождения или временной отсрочки от призыва в армию;

перевод нотариальных услуг в электронный формат.

"Реализация инициатив направлена на решение конкретных жизненных ситуаций граждан и бизнеса, освободив от необходимости лично ходить по различным инстанциям с бумажными документами и тратить время на долгие ожидания в очередях", - отметили в пресс-службе правительства.

Также планируется запустить цифровую очередь на получение жилья; реализовать возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн; обеспечить таможенное декларирование для физических лиц в мобильном приложении; информировать граждан (push-уведомление) о необходимости получения медицинских профилактических услуг или возможности трудоустройства в своем регионе; запустить сервис по проверке наличия нефтепродуктов на АЗС и многое другое.

Премьер-министр одобрил представленные инициативы, отметив, что продвижение цифровизации и расширение проактивного формата предоставления услуг положительно отразятся на качестве жизни населения.

Также на заседании обсуждён вопрос работы с данными как ключевым элементом для дебюрократизации, исключения необходимости запроса различных сведений у граждан, рассмотрен ход оцифровки земельных отношений.